新华社华盛顿2月25日电（记者孙丁）美国总统拜登25日提名哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院法官、非洲裔女性凯坦吉·布朗·杰克逊出任联邦最高法院大法官。

拜登当天下午在白宫正式宣布这一提名。他在讲话中称赞杰克逊的履历和资质，并呼吁国会参议院尽快批准提名。杰克逊随后表示，对她而言，被提名出任联邦最高法院大法官是一份“莫大荣耀”。

杰克逊现年51岁，毕业于哈佛大学法学院，于2021年6月开始担任哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院法官。如果提名得到国会参议院批准，杰克逊将成为美国历史上首位出任联邦最高法院大法官的非洲裔女性。

美国联邦最高法院有9名大法官，其中包括一名首席大法官，人选由总统提名，需得到国会参议院批准，上任后可终身任职。目前，该法院由6名保守派大法官和3名自由派大法官组成。自由派大法官斯蒂芬·布雷耶上月宣布，他打算在联邦最高法院今年夏天休庭期间退休。

拜登在竞选美国总统期间曾承诺，如有机会将提名非洲裔女性出任联邦最高法院大法官。

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