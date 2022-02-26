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乌克兰总统新闻秘书：乌俄双方正就谈判地点和时间进行磋商

2022年02月26日07:54 | 来源：新华网
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　　新华社基辅2月25日电 乌克兰总统新闻秘书尼基福罗夫25日说，乌方已同意俄罗斯总统普京的提议，准备就停火与和平进行谈判，目前双方正在就谈判地点和时间进行磋商。

　　据塔斯社报道，尼基福罗夫当天在社交媒体上发文驳斥了有关乌方拒绝谈判的指控。他说，乌方一直准备就停火与和平进行讨论。这是乌方的“一贯立场”，乌方同意俄罗斯总统的提议。

　　尼基福罗夫表示，最近几个小时，双方一直在就谈判地点和时间进行磋商。“越早开始谈判，恢复正常生活的机会越大。”

　　另据报道，乌克兰总统办公室顾问波多利亚克表示，除了讨论停火与和平外，乌方不排除在谈判中讨论乌克兰的中立地位问题，以及一揽子安全保障问题。

　　据乌克兰总统新闻局消息，乌总统泽连斯基25日在视频讲话中呼吁就俄罗斯停止军事行动进行谈判。俄总统新闻秘书佩斯科夫随后表示，俄方准备派代表团前往白俄罗斯首都明斯克与乌方举行谈判。佩斯科夫后来又表示，针对俄方准备在明斯克与乌方举行谈判的想法，乌方在提议波兰首都华沙为谈判地后便与俄方“失去联系”。

(责编：胡永秋、赵欣悦)

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