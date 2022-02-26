新华社基辅2月25日电（记者李东旭）中国驻乌克兰大使馆新闻发言人25日说，使馆将努力克服困难，一旦飞行条件能够确保我公民安全，将第一时间接我公民回国。

新闻发言人说，乌克兰战争已经进入第三天。连日来，乌全国多地发生爆炸和导弹袭击，造成严重人员伤亡和财产损失，尚未收到我公民出现伤亡情况报告。乌克兰战事仍在急剧升级，安全环境恶化，不确定因素陡增，当地6000多名中国公民生命财产安全面临的风险增多。

新闻发言人说，中国驻乌使馆十分关心在乌中资机构、华侨、留学生的安全，已启动我公民撤离工作预案，组建专门工作组，正在对有意愿撤离的中国公民进行登记。

新闻发言人说，接返我公民回国工作体现党中央的关心关爱，具体工作的实施牵扯面广，敏感性强，必须周密组织，确保安全。当前乌领空处于封闭状态，空域武装军事活动频繁，多个机场被炸或关闭，飞行安全难以保障。中国驻乌使馆将努力克服困难，一旦飞行条件能够确保我公民安全，将第一时间接我公民回国。

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