李嘉宝

北京冬奥会精彩落幕，国际社会携手“一起向未来”的脚步永不停歇。外界关注到，在这段“冬奥时间”里，中国密集开展数十场主场外交活动，“一带一路”成为众多国际政要频频提到的关键词——

阿根廷总统费尔南德斯表示，“将积极参与共建‘一带一路’合作”；吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫期待，“将中吉乌铁路打造成共建‘一带一路’合作的旗舰项目”； 埃及总统塞西盛赞，“共建‘一带一路’这一倡议有力推动了埃及经济建设”……一句句真挚的话语，记录下中国与世界相知相交的难忘时刻，彰显出“一带一路”倡议的巨大影响力和感召力。

随着阿根廷近期加入共建“一带一路”朋友圈，中国已经同148个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件，建立了90多个双边合作机制。

“一带一路”的魅力来自何处？时间已经给出答案。自2013年提出以来，“一带一路”从蓝图变为现实，从理念变为实践，结出了互利互惠的累累硕果，为沿线国家带来巨大的发展机遇和红利。从连接中国和老挝的中老铁路，到克罗地亚南部的佩列沙茨跨海大桥；从巴基斯坦的卡洛特水电站，到秘鲁安第斯山深处的奥永至安博公路项目……“一带一路”积极对接各国经济发展需求，为惠及当地民生福祉不断作出新贡献。

更难得的是，当人类发展面临新挑战、新课题时，“一带一路”总能顺应时代潮流，回应时代呼唤，展现出强大的韧性和旺盛的活力。面对来势汹汹的疫情，“健康丝路”为更多人带来“隧道尽头的光”；面对数字化发展浪潮，“数字丝路”为更多发展中国家注入经济新活力；面对低碳转型难题，“绿色丝路”引领国际社会走可持续发展新路；面对发展鸿沟，“减贫之路”分享值得借鉴的中国智慧和中国经验……“一带一路”始于经济合作，但不止于经济，正在日益成为完善全球治理的新平台。

当百年变局与世纪疫情交织叠加，以合作谋发展是世界各国的共同愿望。共建“一带一路”倡议源自中国，机遇和成果属于世界。“一带一路”坚持开放包容，反对封闭排他，为推动构建人类命运共同体提供了重要实践平台。在共建“一带一路”大家庭中，容纳着不同的制度和文明，没有意识形态偏见；无论经济体量大小，每位合作伙伴都是平等的；开展的每项合作，都不附带任何政治条件。对于国际上任何有利于加强互联互通、实现共同发展的合作倡议，“一带一路”都秉持开放态度，加强相互配合和相互促进。事实一再证明，“一带一路”是大家携手前进的阳光大道，不是某一方的私家小路。这是“一带一路”作为中国提供的全球最大公共产品、不断获得国际认可和欢迎的重要原因。

志合者，不以山海为远。后疫情时代，共建“一带一路”倡议必将凝聚起世界各国更广泛的发展共识，为国际社会早日战胜疫情、推动经济复苏注入更多信心和动力。

(责编：袁勃、胡永秋)