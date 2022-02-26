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法国等多国宣布从马里撤军

西非安全形势或将面临新变数

常可潆
2022年02月26日05:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近日，法国、加拿大及多个欧洲国家联合发布声明，宣布撤出其驻扎马里用以打击恐怖主义的军事力量。该声明称，由于马里过渡政府多次阻挠，在当前政治、行动和法律条件下，无法有效履行其在反恐斗争中的军事承诺。同时，“应非洲伙伴要求”，法国及其盟友同意在萨赫勒地区继续联合打击恐怖主义，并将于6月前制定出该地区行动计划。

　　预计半年之内完成撤军

　　据路透社报道，日前发布的撤军声明是与法国“新月形沙丘行动”反恐部队和“塔库巴”特遣队一起采取行动的国家共同发表的，其中包括约14个欧洲国家。

　　法国总统马克龙2月17日召开发布会称，预计法国及相关国家从马里的撤军将持续4到6个月，会有序进行；在撤军期间也将继续为“联合国马里多层面综合稳定特派团”提供支持。

　　据悉，法国在撒哈拉—萨赫勒地区部署士兵约5100人。从马里撤军后，法国仍将在该地区保留2500至3000名士兵。马克龙强调，法国将继续支持非洲国家反恐，支持萨赫勒地区的非洲国家就反恐展开跨境协调行动。自2014年起，法国在萨赫勒地区开展“新月形沙丘行动”，与马里等国家协同打击恐怖组织。

　　两国关系恶化成导火索

　　马克龙谈到法国从马里撤军的原因时称，法方已无法与马里当局保持军事接触，马里当局的态度迫使法国撤军。

　　自2020年以来，马里发生两次政变。据悉，现任过渡政府对各国派遣反恐部队的用意持怀疑态度。

　　今年1月，丹麦外交大臣科弗德称，由于马里过渡政府表示“不欢迎”丹麦驻军，丹麦将从该国撤军。法国等15国曾发表联合声明，呼吁马里过渡政府批准丹麦军队作为“利刃”特遣队的一支留在该国。但马里过渡政府发言人回应称，法国必须停止干涉马里事务，并克制其“殖民主义的本能反应”。

　　中国现代国际关系研究院研究员余文胜在接受本报采访时认为，法国政府早有撤军之意。放眼萨赫勒地区，当地作为法属殖民地的历史早已引发民众对法国士兵的反感，日益严峻的安全形势更加剧了民众的反法情绪。而法国国内自身也面临多重阻力，“新月形沙丘行动”每年需花费将近6亿欧元，在新冠肺炎疫情让法国财政雪上加霜的背景下，反恐行动的必要性引发法国民众的广泛质疑。

　　解决安全隐患还需治本

　　《纽约时报》等外媒称，过去10年，马里恐怖组织的数量在增加。2021年10月的一项民调显示，马里首都巴马科超过85%的民众表示，他们对法国的行动“不满意”。分析认为，法国比预期更快地撤军可能让西非地区的恐怖组织发展壮大。

　　路透社指出，“联合国马里多层面综合稳定特派团”和“欧洲联盟维和部队”，此前均由法军提供医疗、空中和紧急支援，法国撤军将影响此地其他部队的维和行动。

　　“法国等国撤军期间，马里将出现安全真空期，恐怖势力或借此机会增加活动频率，给地区安全带来变数。”余文胜说。

　　在2月17日至18日召开的第六届欧盟—非盟峰会上，欧盟表示将支持非洲安全部队加强训练和能力建设，增强其自主行动能力。“光靠军事手段镇压恐怖势力治标不治本。”余文胜指出，只有西非各国经济水平和治理能力得到提升，再配合国际社会的其他协助措施，该地区才能真正转危为安。西非各国在发展经济、提升治理能力、促进农业生产、保障就业和未成年人教育等方面还有很长的路要走，需要国际社会进一步关注与帮助。

(责编：袁勃、胡永秋)

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