图为江苏省启东市的一家北京冬奥会吉祥物特许生产企业工人包装“冰墩墩”。

许丛军摄（人民视觉）

天津海关：

北京冬奥会赛事已圆满结束，冬残奥会大幕即将开启。这段时间，可爱的吉祥物“冰墩墩”“雪容融”着实成了“顶流”！最近，我也从奥运特许商品零售店买到了正版“冰墩墩”“雪容融”及周边产品，想寄给在国外上学的朋友。听说海关在进出境环节会对涉及北京冬奥会的特许商品给予特别关注。请问我可以把冬奥会特许商品邮寄给境外的朋友吗？有什么注意事项？

天津读者 李女士

李女士：

您好！“冰墩墩”“雪容融”是北京2022年冬奥会和冬残奥会的吉祥物，也是奥林匹克标志。未经许可，擅自进出口侵犯奥林匹克标志专有权货物的，海关将依据《奥林匹克标志保护条例》等相关法律法规予以查处。如果您是从正规渠道购买的北京冬奥会特许商品，可以通过邮寄等方式赠送给您在国外的朋友或亲人。

这里特别提醒您：保留好购买时的凭据，必要时用于向海关关员说明物品来源；保留好“冰墩墩”的包装，上面的防伪签能够证明它的正版身份。海关将对邮寄进出境的合法授权物品提供快速、便捷的通关服务。

■ 什么是知识产权海关保护？

知识产权海关保护，是指海关根据国家法律法规的规定，对与进出口货物有关并受中华人民共和国法律、行政法规保护的商标专用权、著作权和与著作权有关的权利、专利权、世界博览会标志、奥林匹克标志实施的保护，即海关保护的知识产权类型包括商标权、著作权、专利权、世界博览会和奥林匹克标志。

■ 海关保护的奥林匹克标志有哪些？

根据《奥林匹克标志保护条例》规定，奥林匹克标志是指：

（一）国际奥林匹克委员会的奥林匹克五环图案标志、奥林匹克旗、奥林匹克格言、奥林匹克徽记、奥林匹克会歌；

（二）奥林匹克、奥林匹亚、奥林匹克运动会及其简称等专有名称；

（三）中国奥林匹克委员会的名称、徽记、标志；

（四） 中国境内申请承办奥林匹克运动会的机构的名称、徽记、标志；

（五）在中国境内举办的奥林匹克运动会的名称及其简称、吉祥物、会歌、火炬造型、口号、“主办城市名称+举办年份”等标志以及其组织机构的名称、徽记；

（六）《奥林匹克宪章》和相关奥林匹克运动会主办城市合同中规定的其他与在中国境内举办的奥林匹克运动会有关的标志。

奥林匹克标志专有权海关备案详情，请查阅《海关总署关于公布<奥林匹克标志专有权海关保护备案目录>的公告》（海关总署公告2021年第62号）

■ 携带、邮寄未经许可使用奥林匹克标志的物品进出境违法吗？

奥林匹克五环图案标志、残奥三色带标志、北京2022年冬奥会和残奥会等专有名称等（以下简称奥林匹克标志）均受《奥林匹克标志保护条例》等法律法规保护。任何单位或者个人如以商业目的使用上述奥林匹克标志，需经国际奥委会、国际残奥委会、北京冬奥组委等权利人许可，否则将涉嫌侵犯奥林匹克标志专有权。

对于个人携带或者邮寄进出境的侵犯奥林匹克标志专有权物品，超出自用、合理数量的，海关将依法按照侵权货物予以处理。

■ 海关主要有哪些监管措施？

个人携带或者邮寄进出境的物品，超出自用、合理数量，涉及奥林匹克标志专有权的，海关有权要求进出境旅客或邮寄物品收发件人申报其合法使用奥林匹克标志的状况并提交有关文件或者证据。

旅客或收发件人应如实说明情况，提交奥林匹克标志权利人出具的许可使用文件，或从合法授权渠道购买的凭证等证据材料。

■ 相关违规行为将受到哪些处罚？

侵犯奥林匹克标志专有权的进出境物品，超出自用、合理数量的，海关将按照侵权货物处理，依法予以没收、罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

根据《中华人民共和国海关处罚实施条例》相关规定，进出口侵犯中华人民共和国法律、行政法规保护的知识产权货物的，没收侵权货物，并处货物价值30%以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（天津海关综合业务处规范标准科副科长袁伟）

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