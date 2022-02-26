本报北京2月25日电 （记者彭训文）日前，新疆维吾尔自治区会同中国常驻日内瓦代表团举办“新疆是个好地方”视频交流会。交流会以“人民至上”为主题，向参会各国使节、外交官介绍新疆大力实施惠民工程、各族人民共享新疆经济发展成果情况。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使发表视频致辞。他表示，人民至上是中国共产党百年奋斗的成功密码，新疆是坚持人民至上的典范，新疆把各族人民利益放在首位，坚持一切为了人民，一切依靠人民，经济社会发展和人权事业取得了重大成就，各族人民过上了前所未有的美好幸福生活。欢迎任何有兴趣的外国人士到新疆参观访问，但不欢迎有罪推定式的所谓“调查”，也坚决反对对新疆的各种偏见和无端指责。

新疆维吾尔自治区党委副书记、自治区人民政府主席艾尔肯·吐尼亚孜表示，中共十八大以来，新疆维吾尔自治区始终坚持以人民为中心的发展思想，把满足各族群众对美好生活的新期待作为工作的出发点和落脚点，持续推进以就业、医疗、教育、社保等为重点的惠民工程，让改革发展稳定新成效更好地造福各族群众，保障和改善民生取得了前所未有的成就，天山南北呈现出社会稳定、经济繁荣、人民安居乐业的良好局面。

来自新疆各地的基层干部、群众代表通过视频连线讲述亲身经历和体会感受，展现幸福生活和真实的新疆。和田地区于田县达里雅布依乡曾被称为“最难到达的村落”。达里雅布依乡乡长热孜宛古丽·穆塔里甫说，2018年以来，村民全部搬到了距离县城91公里的新村，生产生活条件发生了巨大变化。伊宁县温亚尔乡布力开村原党支部书记买买提江·吾买尔多年来带领村民增收致富。在北京冬奥会开幕式上，他和其他英模代表一起用手手相传的方式传递国旗，“当看到五星红旗冉冉升起时，我激动得热泪盈眶”。自治区总工会驻克州阿图什市博斯坦村第一书记曹宝荣驻村3年来，带领村民脱贫致富。在他离开时，博斯坦村村民挥泪送别。

视频交流会上播放了“外国人在新疆”的微视频。曾两次赴新疆考察的法国作家、记者马克西姆·维瓦斯在视频发言中说，今天所看到的情况非常符合他当时在新疆看到的，新疆各族人民生活幸福，人口增长很快，西方一些媒体所谓的“种族灭绝”是彻头彻尾的谎言。

俄罗斯、巴基斯坦、伊朗、委内瑞拉、白俄罗斯、朝鲜等13个国家的大使、外交官表示，通过视频交流会看到了新疆的真实情况，了解到新疆近年来在政治、经济、文化等方面得到全面发展，尤其是推动新疆经济发展、改善人民生活取得了巨大成就。

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