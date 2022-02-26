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“这次比赛让我终生难忘”

——访土耳其短道速滑运动员富尔坎·阿卡尔

本报记者  沈  钧
2022年02月26日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　在不久前举行的北京冬奥会上，土耳其运动员富尔坎·阿卡尔在男子1000米短道速滑比赛中取得第六名，创下了土耳其在该项目历史最好成绩。阿卡尔在接受本报记者采访时表示：“北京冬奥会是一场令人印象深刻的冰雪盛会，这次比赛让我终生难忘。”

　　19岁的阿卡尔是首次参加冬奥会。在北京冬奥会开幕式上，阿卡尔作为土耳其代表团旗手，带领团队继希腊代表团后第二个出场亮相，他为有这样的殊荣而感到自豪。由于创下历史佳绩，土耳其冰上运动协会专门为阿卡尔举办庆祝活动，他被视为土耳其青少年运动员的榜样。

　　阿卡尔说，北京冬奥会的硬件设施无可挑剔。“冰丝带”不仅整体建筑设计充满美感，中国自主研发的制冰系统也大放异彩——冰面的面积、温差、硬度等多项技术指标都处于领先地位。“北京冬奥会为运动员们提供了最好的比赛条件，充分激发了我们的潜能，让大家赛出了好成绩。”

　　在阿卡尔看来，北京冬奥会的保障工作也同样出色。志愿者们充满热情、乐于助人，运动员们在奥运村倍感安全和舒适。餐厅不仅供应种类丰富的食品，还为每位运动员划出独立用餐空间，保障了公共区域的防疫安全……这些贴心的细节都给阿卡尔留下了深刻的印象。北京冬奥会恰逢在中国春节期间举行，阿卡尔在奥运村里体验了丰富的中国文化活动，让他期待有更多机会认识和了解中国。

　　阿卡尔在赛场上的优异表现不仅赢得土耳其民众喝彩，也获得了中国观众的点赞。听说自己在中国“走红”后，阿卡尔很高兴，“选手的好成绩离不开比赛现场的加油助威，非常感谢中国观众对我的支持和关爱。我从北京冬奥会学到很多，中国运动员的技术水平和专业素养令人敬佩，希望土中两国今后能有更多机会开展技术交流和赛事合作，也期待以后再来中国参加比赛。”

　　（本报安卡拉2月25日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年02月26日 03 版）
(责编：袁勃、胡永秋)

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