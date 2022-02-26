在应对挑战的共同努力中、在实现发展的共同追求中、在维护和平正义的共同愿景中，中国同太平洋岛国关系将不断深化，不断取得新的务实合作成果

2月18日，中国援助的超过20吨抗疫物资运抵所罗门群岛；2月21日，中国援助萨摩亚的24万人份新冠病毒检测试剂从广州启运；2月23日，中方援助的抗疫物资包机抵达基里巴斯首都塔拉瓦……近期，多个太平洋岛国暴发新一波新冠肺炎疫情，中方第一时间向有关国家送去援助物资，充分展现了中国同太平洋岛国的友好情谊，传递了守望相助的温暖和力量。

患难见真情。面对疫情挑战，中国同太平洋岛国坚持风雨同舟、团结合作。为帮助太平洋岛国抗击疫情，中国不仅援助多批防疫物资，还通过举办副外长级特别会议、卫生专家视频会议等分享防控救治经验等。中国成立“中国—太平洋岛国抗疫合作基金”，为太平洋岛国抗疫发挥重要作用。事实证明，中国是太平洋岛国真正的朋友。

携手抗疫，是中国秉持正确义利观和真实亲诚理念发展同太平洋岛国关系的生动体现。长期以来，中国同太平洋岛国相互尊重、平等相待，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，为维护南太平洋地区和平稳定作出重要贡献。2018年11月，习近平主席同建交太平洋岛国领导人举行集体会晤，商定建立相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，开辟了双方全方位合作的新时代。中国坚持国家不分大小一律平等，尊重岛国人民自主选择发展道路的权利，尊重岛国联合自强、平等参与国际和地区事务的努力，坚持以诚相知、以礼相待、以心相交。中国同太平洋岛国友好合作关系持续深化，成为不同地域、不同大小、不同制度国家间友好交往、团结合作的范例。

中国同太平洋岛国积极开展经贸合作，为促进地区发展繁荣作出重要贡献。中国已同所有10个建交岛国签署共建“一带一路”合作文件，共同推进一大批惠民生合作项目，促进当地发展。在萨摩亚，中国帮助援建了太平洋岛国最大的综合性示范农场、9个农业站和100个示范农户的农业推广体系，累计帮助当地培训上万人次；在巴布亚新几内亚，中国援助的菌草、旱稻种植等技术项目，改善了当地民众生活水平；在瓦努阿图，中国援助扩建马拉坡学校，被誉为“像一座灯塔，照亮瓦努阿图年轻一代学习知识的道路”……双方合作切实增进了当地人民的福祉。2021年，首届中国—太平洋岛国渔业合作发展论坛召开，中国—太平洋岛国应对气候变化合作中心落户山东省聊城市，中国—太平洋岛国应急物资储备库在广东省广州市正式启用……中国同太平洋岛国合作进入快速发展轨道，在多个领域开花结果。

中国和太平洋岛国同为发展中国家，在维护国际秩序和公平正义方面有很多共同利益。面对单边主义、霸凌行径不断抬头，中国和太平洋岛国都坚定支持多边主义，为促进国际公平正义、构建人类命运共同体注入了正能量。中国和太平洋岛国一致认为，要坚持和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动构建人类命运共同体。太平洋岛国欢迎中方提出的全球发展倡议，愿意支持和加入这一重要倡议，共同推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

以心相交，方能成其久远。在应对挑战的共同努力中、在实现发展的共同追求中、在维护和平正义的共同愿景中，中国同太平洋岛国关系将不断深化，不断取得新的务实合作成果，为推动构建更加紧密的中国—太平洋岛国命运共同体注入新动力。

《 人民日报 》（ 2022年02月26日 03 版）

(责编：袁勃、胡永秋)