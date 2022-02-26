新华社北京2月25日电 国家主席习近平2月25日下午同俄罗斯总统普京通电话。

习近平对普京来华出席北京冬奥会开幕式再次表示感谢，对俄罗斯运动员取得奖牌榜第二名的好成绩表示祝贺。普京就北京冬奥会圆满成功和中国代表团出色表现向全体中国人民表示热烈祝贺。

双方重点就当前乌克兰局势交换意见。

普京介绍了乌克兰问题的历史经纬以及俄罗斯在乌东部地区采取特别军事行动的情况和立场，表示美国和北约长期无视俄罗斯合理安全关切，一再背弃承诺，不断向东推进军事部署，挑战了俄罗斯战略底线。俄方愿意同乌方开展高级别谈判。

习近平指出，近期，乌克兰东部地区局势急剧变化，引起国际社会高度关注。中方根据乌克兰问题本身的是非曲直决定中方立场。要摒弃冷战思维，重视和尊重各国合理安全关切，通过谈判形成均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。中方支持俄方同乌方通过谈判解决问题。中方关于尊重各国主权和领土完整、遵守联合国宪章宗旨和原则的基本立场是一贯的。中方愿同国际社会各方一道，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。

《 人民日报 》（ 2022年02月26日 01 版）

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