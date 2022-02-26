新华社北京2月25日电 2月25日，国务委员兼外长王毅以视频方式出席联合国大会新冠疫苗高级别会议。

王毅说，新冠肺炎疫情已延宕两年。在国际社会共同努力下，全球疫苗接种取得显著进展，但疫苗分配不公的乌云仍在徘徊。中方愿提出四点建议：

第一，要织牢免疫“安全网”，重点加强对发展中国家特别是非洲国家支持，让新冠疫苗真正成为全世界人民的疫苗；第二，要丰富抗疫“武器库”，做优做强各项疫情防控措施，在提升疫苗接种率基础上，加强对变异病毒的研究和药物研发合作；第三，要完善卫生“治理盾”，切实帮助发展中国家加强公共卫生体系能力建设，坚持真正的多边主义，完善全球卫生治理体系；第四，要强化发展“稳定锚”，统筹疫情防控和经济社会发展。

王毅表示，2021年，习近平主席提出全球疫苗合作行动倡议，核心就是加快实现疫苗在发展中国家的公平可及，早日构筑起“免疫屏障”。中方言而有信、说到做到，以实际行动兑现了庄严承诺。中国是疫苗公平分配的最大贡献者、疫苗合作生产的坚定践行者、疫苗多边合作的积极参与者。

王毅说，中方愿继续同各方一道，携手加强疫苗合作，共同构建人类卫生健康共同体。

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