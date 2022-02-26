新华社北京2月25日电 综合新华社驻外记者报道：俄总统新闻秘书25日说，俄总统普京准备派代表团前往白俄罗斯首都明斯克与乌克兰方面谈判。俄国防部当天通报，俄军已从西侧完成对乌克兰首都基辅的封锁。

——据今日俄罗斯通讯社25日报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，俄总统普京准备派代表团前往白俄罗斯首都明斯克与乌克兰方面谈判。俄方代表团将包括国防部、外交部和克里姆林宫的代表。

——俄罗斯国防部网站25日发布通报说，俄军目前已从西侧完成对乌克兰首都基辅的封锁。俄军24日在位于基辅郊区的戈斯托梅利机场区域成功实施空降行动，200多架直升机参与行动。

——俄罗斯外长拉夫罗夫25日在记者会上再次强调，“没有人想占领乌克兰”，在俄罗斯“去军事化”特别军事行动后，乌克兰问题将重回谈判桌。

——乌克兰总统泽连斯基25日发表电视讲话，再次呼吁普京就停止军事行动展开谈判。当天早些时候，泽连斯基曾在视频讲话中呼吁俄罗斯就停止军事行动进行谈判。

——欧盟领导人就乌克兰局势在布鲁塞尔举行的特别峰会从24日晚一直持续至25日凌晨。欧盟27国领导人就增加对俄制裁达成一致，新的制裁方案将涉及金融、能源、运输、出口和签证5个方面。同时，欧盟将增加对乌克兰的财政援助。

——法国总统马克龙25日在欧盟领导人特别峰会后对媒体表示，通过谈判解决争端的渠道依然敞开。马克龙24日与俄罗斯总统普京通电话，向普京转达乌克兰总统泽连斯基的停火请求。

——俄国防部发言人科纳申科夫25日表示，俄罗斯空降兵24日已完全控制了切尔诺贝利核电站地区，并与乌方核电站保护营军人就共同保障核电站设施达成协议。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克24日说，经过激烈战斗，乌军失去了对切尔诺贝利核设施的控制，该核设施已被俄军占领。（参与记者：李东旭、华迪、黄河、李骥志、付一鸣）

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