人民网曼谷2月23日电 （记者赵益普）22日，中国驻菲律宾大使馆同菲律宾丝绸之路国际商会联合举办主题为“一场难忘的冰雪之约”的线上论坛，与会的菲律宾政要盛赞中国成功举办冬奥盛会，北京冬奥会的口号“一起向未来”将延伸至中菲友好合作，鼓励国际社会应对共同挑战。

菲律宾外长洛钦在致辞中表示，北京冬奥会向世界再次展示了中国的历史与文明，中国政府克服新冠疫情影响，顺利举办冬奥会，也给世界带来了希望。“新冠大流行进入了第三年，北京冬奥会顺利举办是希望的象征，是个好兆头！”洛钦说，菲律宾没有雪，也没有冬天，但我们参加了北京冬奥会，“向参赛运动员致敬，也由衷感谢中国政府和北京冬奥会组委会”。

菲律宾贸工部长洛佩兹表示，疫情背景下，北京冬奥会是有史以来最受关注的一届冬奥会，充分体现了体育精神、友谊和团结，冬季运动已经推广到了像菲律宾这样的热带国家。“菲中两国人民共同从疫情中恢复过来，开启了新常态的崭新篇章，是真正的朋友。”

菲律宾丝绸之路国际商会会长蔡聪妙表示，北京冬奥会的顺利举办使得北京成为首个“双奥之城”，中国政府和人民为此作出了卓越贡献。疫情发生以来，中方为菲提供了疫苗援助、医疗设备和援菲医疗队等大量抗疫支持，相信菲中关系的明天会更加美好。

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，参加北京冬奥会的菲律宾运动员米勒不仅连接了中菲冬奥情谊，也将点燃更多菲律宾年轻人对冰雪运动的热情，激励更多的菲律宾运动员站上未来冬奥会的舞台。期待中菲两国延续冬奥情谊，延伸奥运精神，继续推动两国友好合作，强化新时期伙伴关系。

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