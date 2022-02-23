新华社华盛顿2月22日电（记者谭晶晶）据美国儿科学会和儿童医院协会22日发布的最新报告，自新冠疫情暴发以来，美国累计超过1250万名儿童确诊感染新冠病毒。

报告说，今年以来，变异新冠病毒奥密克戎毒株在美加速传播，导致美国儿童新冠确诊病例数激增。自1月初以来，美国新增儿童新冠确诊病例超过460万例。过去两周全美新增儿童感染病例超过47万例。

报告显示，截至2月17日的一周，美国新增儿童新冠确诊病例近17.5万例，儿童病例占当周总确诊病例数的21%。报告认为，虽然这周的新增儿童确诊病例数与今年1月创下的单周新增确诊115万例的峰值水平相比大幅下降，但仍然非常高。

报告还显示，美国单周新增儿童新冠确诊病例已连续28周超过10万例。过去4周新增儿童病例数超过190万例。自2021年9月第一周以来，美国儿童新冠确诊病例累计增加近750万例。

美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄定为0岁至19岁。美国儿科学会表示，目前迫切需要收集更多各年龄段的疫情数据，以评估变异新冠病毒导致疾病的严重程度及对儿童健康的长期潜在影响。不仅需要了解疫情对儿童健康的直接影响，还要研究和应对疫情对儿童和年轻人身心健康、社会活动造成的长期影响。

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