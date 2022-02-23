人民网开罗2月21日电 （记者周輖）中国与埃及联合向加沙地带援助新冠疫苗启运仪式20日在埃及生物制品与疫苗公司总部举行，中国驻埃及大使廖力强、埃及高教科研部长兼代理卫生部长加法尔、巴勒斯坦驻埃及大使馆代表巴尔古提等出席。

启运仪式现场。人民网记者 周輖摄

廖力强表示，中埃双方商定联合向加沙地带援助50万剂新冠疫苗，这是两国政府通力合作、帮助巴勒斯坦加沙地带民众抗击疫情、缓解人道主义危机的一项重要举措，充分反映了中埃双方对巴勒斯坦人民健康的高度重视，也体现了中埃全面战略伙伴关系的高水平。

廖力强说，巴勒斯坦问题始终是中东问题的核心，只有全面、公正、持久地解决巴勒斯坦问题，中东地区才能真正实现持久和平和普遍安全。埃及是中东和平进程的重要当事方，中方高度赞赏埃及在推动解决巴勒斯坦问题上发挥的作用。

加法尔在致辞中表示，埃中抗疫合作堪称典范，衷心感谢中国朋友为埃抗击新冠疫情提供的宝贵支持，特别是中国科兴公司同埃及生物制品与疫苗公司合作建立非洲大陆首条新冠疫苗生产线。迄今为止，这里已生产出约3000万剂安全、有效的疫苗。此次向加沙地带援助疫苗是埃及首次对外提供埃中联合生产的疫苗，这是埃中两国抗疫合作的新起点，体现了双方对巴勒斯坦人民的坚定支持。

巴尔古提表示，中国和埃及都是巴勒斯坦的好朋友。巴方高度赞扬中埃双方对巴勒斯坦人民正义事业的一贯支持。中埃联合援助的疫苗对巴方更好抗击疫情具有重要意义，谨代表巴勒斯坦总统、政府和人民对这一雪中送炭的人道主义援助表示衷心感谢。

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