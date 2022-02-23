本报记者 郑 轶 范佳元 李 硕

一簇微火，烛照天地。从奥林匹克长河上眺望，这束“希望之光”直抵人心。

从立春日“一片雪花”起笔，到临别时“折柳寄情”收笔，一幅关于拼搏与梦想、团结与和平的冰雪画卷，伴着“双奥之城”的荣光，满怀“一起向未来”的期望，铺展在全世界面前。

耳畔回响起2015年夏天习近平总书记铿锵有力的声音：“我相信，如果各位选择北京，中国人民一定能在北京为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的冬奥会！”

时光见证奋斗步履。6年多的精心筹办，北京携手张家口，书写着“绿色、共享、开放、廉洁”的时代华章。一届“真正无与伦比”的冰雪盛会，赛事精彩纷呈，纪录不断刷新，每一天都在创造惊喜与奇迹。

习近平总书记深刻指出，这是新冠肺炎疫情发生以来首次如期举办的全球综合性体育盛会，是对“更快、更高、更强——更团结”奥林匹克新格言的成功实践。

中国没有辜负这份信任与期待。当奥林匹克之火缓缓熄灭，鸟巢上空的焰火组成“天下一家”的中英文字样，北京冬奥会画上圆满的句点。这一刻足以自豪宣告：我们向世界兑现了承诺。

“向世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会”

举办北京冬奥会，正值中国农历新春之际。中国人讲求“家和万事兴”，在奥林匹克旗帜的召唤下，世界因体育而团聚。

91个国家和地区近3000名运动员纷至沓来，外国元首、政府首脑、王室成员及国际组织负责人如约而至。一些国家首次派团出席冬奥会。

国际奥委会主席巴赫曾说，奥运会可能是这个星球最复杂的一项活动，仿佛一个巨大而又非常困难的拼图游戏。在北京赢得2022年冬奥会举办权后，他就表明态度：冬奥会“交给了放心的人”。

习近平总书记强调，“我们将兑现承诺，向世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会”“中国办冬奥，言必信、行必果”。

当“冬奥拼图”如期完成，远道而来的客人惊喜连连。

北京奥林匹克公园，国家速滑馆“冰丝带”打造出“最快的冰”；延庆小海陀山，拥有全球第一条360度回旋赛道的“雪游龙”蜿蜒山岭；张家口崇礼，国家跳台滑雪中心“雪如意”尽展中国风……一座座壮观的高科技场馆，带来全新参赛体验，激发出全球冰雪健儿的激情。

从首钢滑雪大跳台腾空而起，背后是老工业区遗存的冷却塔，美国自由式滑雪运动员戈珀兴奋赞叹：“这里很酷！”在崇礼“雪长城”飞檐走壁，各路好手竞相挑战高难度动作，“太享受在这里比赛了”。

北京赛区13个竞赛和非竞赛场馆，有11个是2008年奥运会留下的。创造性实现冬夏项目双向转换，中国经验、中国智慧蕴藏其中。置身全球首个完成“水冰转换”的双奥场馆“冰立方”，捷克冰壶选手保洛娃连呼“不可思议”。

“冰丝带”拥有亚洲最大的人工冰面，碳排放趋近于零；雪上赛场“智能造雪”，可节约水资源消耗约20%；“张北的风点亮北京的灯”，奥运史上首次实现所有场馆“绿电”全覆盖……从北京冬奥会的生动实践，国际社会看到了“中国用绿色描绘未来的创新力和行动力”。

在严峻疫情挑战下，如何向世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会？

习近平总书记的话语掷地有声：“我们以运动员为中心，尽一切努力做好场馆设施等硬件、软件保障，做好全方位服务。我们完全有信心保障参赛及相关人员、中国人民的健康安全。”

两地三赛区科学周密的“双闭环”管理，中国抗疫的宝贵经验运用在冬奥会上。全流程、全封闭、点对点的防控体系，营造出安心、人性化的参赛环境。行走在闭环里，口罩遮不住一双双含笑的眼睛，正如澳大利亚自由式滑雪名将安东尼感慨：“这是一个安全的港湾”。

举办大型赛会，一环扣一环，北京无疑交出了高分答卷。位于首钢的“指挥中枢”统筹调度，各场馆高效平稳运行，服务保障细致周到。“非常满意”，成了冬奥期间的高频词。

2月12日夜间，一场大雪突降京津冀地区，三赛区迅速启动应急预案，各部门彻夜总动员。在云顶场馆群，两天内配备1300人次的应急团队人工除雪作业，16台铲冰除雪机械、50台吹雪机连夜清扫降雪。赛会组织者的积极应对，收获各方点赞。

以往奥运会运行期间，国际奥委会每天都要举行例行晨会，来协调各项赛事正常举行。但在北京，这个“惯例”被打破。国际奥委会奥运会部执行主任杜比坦言，从赛事组织到细节安排，整个体系运转流畅，“各方面无可挑剔”。

疫情一度打乱世界体坛的节奏，在冬奥赛场，冰雪健儿迎来久违的观众。场馆里的热情欢呼与呐喊，激励着运动员挑战极限、佳绩迭出。“冰丝带”的纪录墙上，几乎每天都有奥运会纪录被改写。

独具匠心的冬奥村，暖心服务的志愿者，更带来“家”的温暖。国外社交媒体上，不断有各国各地区运动员上传“冬奥之旅”短视频。品尝美食、打太极拳、包饺子、贴春联……点点滴滴，铭记在心。他们感激“北京冬奥会提供实现梦想的舞台”，更畅想“再来中国旅游”。

奥林匹克转播服务公司日前表示，北京冬奥会已成为迄今为止收视率最高的一届冬奥会。国际奥委会官方社交媒体上，超过27亿人参与北京冬奥话题的讨论。全球观众的青睐与国际奥委会“非常了不起”的评价相互呼应，“中国担当”又一次博得广泛认同。

冬奥筹办到举办，一项项承诺变成现实，“中国为什么能”显现更清晰的答案：正是党的领导和举国体制、集中力量办大事的制度优势，带领中国人民不断托举新奇迹、书写新辉煌。

在国际奥委会第139次全会上，巴赫深情表示：“如果没有中国人民的支持，北京冬奥会不可能收获如此卓越的成功。”当天，他宣布将奥林匹克奖杯授予全体中国人民，一个自信、开放、阳光的中国与世界紧紧相拥。

“带动3亿人参与冰雪运动”

首钢滑雪大跳台“雪飞天”，见证着小将谷爱凌、苏翊鸣一飞冲天；自由式滑雪空中技巧跳台，四战冬奥的徐梦桃、齐广璞，奋斗多年终圆梦；速度滑冰赛道，高亭宇风驰电掣打破奥运会纪录，实现了几代运动员奋斗的金牌梦想……

突破，再突破！冬奥赛场铭记一个个荣耀时刻。9金4银2铜，中国体育代表团位居金牌榜第三，创造了自1980年参加冬奥会以来的历史最佳战绩。从“冰强雪弱”到两翼齐飞，一代代冰雪人筚路蓝缕、奋力拼搏，终于在家门口迎来大丰收。

带来惊喜的不只是站上领奖台。本届冬奥会15个分项全覆盖参赛，多达35个小项第一次出现中国队选手的身影。北欧两项的赵嘉文、高山滑雪的徐铭甫、跳台滑雪的宋祺武……这些陌生而年轻的面孔，勇敢迈出每一小步，汇成中国冰雪的一大步。

对于起步晚、底子薄的中国冰雪运动，习近平总书记要求，要借助冬奥会契机，推进“历史性跨越”。短短几年间，依托跨界跨项选材、科技助力备战，从109个冬奥小项的1/3在我国是空白，到“全项目开展、全项目建队、全项目训练”。

雪车雪橇，曾是中国运动员难以踏足的赛场。一声召集令，从标枪、跨栏等田径项目转项的运动员选拔组队。从零起步、千锤百炼，凝结为冬奥赛道上的换挡提速。钢架雪车选手闫文港拼下的一枚铜牌，彰显着中国速度、中国力量。

“强弱项、补短板”的背后，是举国体制下各方面统筹调度、优化选配的优势，是高水平体育科技自立自强、攻克“卡脖子”尖端技术的动力，是广泛调动社会力量、建成一批国际级冰雪训练基地的底气。

最后一跳，敢于挑战从未做过的动作；跌倒在地，爬起来奋起直追；纵有差距，也要赛出最好的自己……冬奥赛场，中国健儿不畏强手、奋勇争先，屡屡刷新参赛最好成绩。正如钢架雪车选手殷正所说：“从这样的经历中成长，我们未来会变得更强。”

从竞技的金牌到道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌，北京冬奥会还赢得一枚分量极重的“金牌”——“带动3亿人参与冰雪运动”。这枚属于大众和未来的“金牌”，奖励的是对奥林匹克理想的执着追求，是对世界冬季运动风貌的深刻改变。

习近平总书记指出：“早在申办时，我就提出，中国这次办奥的最大目的，就是带动3亿人参与冰雪运动。经过不懈努力，这一愿景已经成功实现。”

伴着“南展西扩东进”的步伐，曾经小众的冰雪运动飞入百姓家。北京冬奥会的举办，让群众参与冰雪运动的热情更加高涨。电商平台的冰雪装备销售额翻了几番，黑龙江亚布力、浙江安吉等滑雪胜地的订单飞速增长，青少年冰雪培训被更多家长纳入“优选项”……

每一座冬奥场馆，早在规划设计阶段就拿出一份“面向未来”的脚本。“冰丝带”赛后可容纳2000人同时上冰，“雪游龙”在坡道较缓处预留大众参与入口……让冬奥遗产惠及百姓、长留生活，国际奥委会倡导的“可承受、可收益、可持续”，中国贡献了可行性范本。

作为东道主，“沉浸式体验”持续引发冬奥热潮。国内超过6亿人通过电视收看冬奥比赛，全方位感受冰雪运动的魅力。很多被冬奥健儿“圈粉”的观众，转身奔赴冰场雪原一试身手。“当更多人体验进而参与其中，中国冰雪才会强大。”冰壶组合范苏圆/凌智期待，火起来的冰雪运动成为社会新时尚。

在巴赫看来，“哪怕这3亿人中只有很少一部分决定成为专业的冰雪运动从业者，未来全球冰雪运动也会迎来一个全新的发展格局。”

面对千载难逢的机遇，中国的目光看得长远。从“努力交出冬奥会筹办和本地发展两份优异答卷”，到“没有全民健康，就没有全面小康”，再到低碳环保生活方式蔚然成风，“环境正影响、区域新发展、生活更美好”的冬奥效应已逐步显现。这一过程，既是中国兑现对国际社会的承诺，更传递出“人民至上”的温度。

“欧美的冰雪运动产业发展至今用了50年，而中国在5年内就基本形成完整的产业生态系统。”国际滑雪联合会前秘书长刘易斯的感言，折射出冬奥会像“弹射器”一样助推我国冰雪产业和冰雪经济的腾飞之势。

习近平总书记强调，从2008年的“同一个世界，同一个梦想”到2022年的“一起向未来”，中国积极参与奥林匹克运动，坚持不懈弘扬奥林匹克精神，是奥林匹克理想的坚定追求者、行动派。中国通过筹办冬奥会，成功带动3亿人参与冰雪运动，推动了区域发展、生态建设、绿色创新、人民生活改善，为全球冰雪运动发展开辟了更为广阔的空间。

奋进的中国与奥林匹克再度牵手，从抢购冬奥纪念品的长队，到主动投身志愿服务的百姓，薪火相传的“双奥情结”、历久弥新的奥林匹克价值观，又一次在神州大地生根发芽。

当初，北京提交《申办报告》，提出“以运动员为中心、可持续发展、节俭办赛”，呼应着国际奥委会《奥林匹克2020议程》的改革方向。如今回望，中国的创新性探索，担负起为今后奥运会树立新标杆、注入新活力的责任。

巴赫曾预言，世界冰雪运动的历史将以北京冬奥会作为分界线。当大幕落下，他在闭幕式的致辞中赞叹：“这是一届真正无与伦比的冬奥会，我们欢迎中国成为冰雪运动大国。”

“更快、更高、更强——更团结”

世界上没有两片一样的雪花。这一意象贯穿开闭幕式始终，匠心中饱含深意。

参加北京冬奥会的各个代表团，尽管种族、语言、宗教不尽相同，但相聚于五环旗下，在同一片赛场拼搏，在同一屋檐下生活，恰似一个微缩的“地球村”。

1980年初登普莱西德湖冬奥会，中国冰雪人还在丈量着与世界的距离，如今中国张开双臂，迎接全球冰雪健儿来到北京，为“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克新格言，展开全新的中国篇章。

冬奥赛场在胜负之外，定格一幕幕动人瞬间：美国自由式滑雪选手考德威尔无缘领奖台，却第一时间为冠军徐梦桃送上拥抱；中国速度滑冰小将阿合娜尔·阿达克冲过终点线，伸手向德国五旬老将佩希施泰因致以敬意；单板滑雪女子大跳台决赛中，选手们一起安慰受伤的日本运动员……

有全力以赴的较量比拼，也有温暖彼此的慰藉祝福，运动员之间传递着共通的情感，凝结着共同的价值。他们是竞争对手，更是一起追求卓越的朋友。在北京冬奥会，关于友谊的故事每天都在上演。

不只是人与人之间的交流，越来越多低纬度和发展中国家跻身“冬奥大家庭”。海地、沙特阿拉伯、东帝汶……无论是首次参赛，还是“一人代表团”，他们怀揣梦想而来，努力向世界证明——奥运会重要的不是胜利，而是参与。

当前，世界百年未有之大变局和世纪新冠肺炎疫情叠加，从迸裂冰块中升起的奥运五环，意味着打破隔阂、相互理解。一届坚持如期举行的冬奥会，让世界看到：纵使疫情横亘在前，只要团结一心、共克时艰，就能冲破眼前阴霾，抵达光明彼岸。

习近平总书记深刻指出，奥林匹克运动倡导的“更团结”正是当今时代最需要的。世界各国与其在190多条小船上，不如同在一条大船上，共同拥有更美好未来，所以我们提出了“一起向未来”的北京冬奥会口号。

全世界共同守护一簇“微火”，这前所未有的创意，正是以“中国方案”解答时代命题、构建人类命运共同体的生动诠释。以东道主之姿推动世界和平，开放路上美美与共，折射出“合作共赢”的万千气象。

大国办大事，大担当有大作为。“我们不仅要办好一届冬奥盛会，而且要办出特色、办出精彩、办出独一无二来。”

东西方文明交流互鉴，因这段“冰雪奇缘”，呈现美不胜收的风景。从开幕式二十四节气“倒计时”，到取自《千里江山图》的冰场挡板图案；从运动员穿戴的虎头头盔、“只此青绿”比赛服，到脱胎于篆刻、书法的冬奥标识……传统文化汇聚成“中国式浪漫”，为奥林匹克注入多彩的意蕴。

在共度中国年的喜庆氛围中，从开闭幕式的冰雪画卷里，在追捧吉祥物“冰墩墩”的全球热潮中，四海宾朋再一次感知中国、读懂中国。2008年奥运会后，《纽约时报》曾感叹：北京给了世界一份青春。而今，2022年冬奥会展示出“中国的未来”。

历史选择了中国，时代造就了“双奥之城”。

在同一个鸟巢，当《我和你》的旋律时隔14年响起，雪花火炬与“梦幻五环”在空中交错，仿佛奥林匹克之火跨时空对望——前无古人的“双奥之城”，镌刻下一个民族踔厉奋发、笃行不怠的非凡历程。

以1908年振聋发聩的“奥运三问”为起点，华夏儿女用百余年时光，把“问号”拉成“叹号”。从奥林匹克运动的追赶者，到昂首站在舞台中央，照亮“世界大同，天下一家”的希望之路。

习近平总书记感慨系之：“过去想都不敢想的事情，现在我们敢去想，而且想了就能去做，做了就能做成。”

奋斗与超越，构成“双奥之城”的主线。如果说，北京与奥运的第一次握手，是站起来、富起来的中国积极融入世界，展示悠长历史的“自我”，如今再度相逢，则是强起来的中国与世界双向奔赴，呈现命运与共的“我们”。

人无信不立，国无信不强。从“无与伦比”的夏奥会，到“真正无与伦比”的冬奥会，透过体育的精彩叙事，一个重信守诺、意气风发的中国，一个“脚踏人间正道”的中国，全方位呈现在世人面前。

“谢谢！”临别北京冬奥之时，巴赫连续4次用中文说出这个词语。各国各地区运动员彼此拥抱、相互祝福。这场伟大的相聚，留在每个人的心头。折一枝柳条赠别远行者，生生不息的绿色，恰如世界从疫情的伤痛、苦寒的隆冬走出，迎着春的气息“一起向未来”。

历史镌刻下浓墨重彩的一笔，世界对中国道路有了全新认识。

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 01 版）

(责编：徐祥丽、燕勐)