人民网联合国2月22日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表戴兵22日在联合国宪章和加强联合国作用特别委员会2022年届会一般性辩论上发言，强调捍卫联合国宪章必须践行真正的多边主义，国际社会应携手维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

戴兵说，当前世界进入新的动荡变革期，和平稳定、气候变化、恐怖主义等全球性挑战上升，强权政治、单边主义、意识形态对抗更在抬头。国际社会比以往任何时候都更加需要坚定捍卫联合国宪章，以实际行动体现对宪章的承诺。

戴兵强调，捍卫宪章必须践行真正的多边主义。联合国是国际社会共同拥有的大家庭，国际规则只能由全体会员国共同制定。国际社会应当在多边主义旗帜下加强团结合作，基于联合国平台完善全球治理。各国都应当坚定支持真正的多边主义，大国更应当发挥表率作用，坚定恪守国际承诺，坚定践行宪章宗旨和原则，为世界和平发展作出贡献。

戴兵表示，捍卫宪章必须坚持和平解决争端。和平解决争端是宪章规定的国际法基本原则。处理冲突和热点问题，政治解决、谈判协商方为正道。一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全更不能以强化军事集团为保障。有关国家必须摒弃冷战思维，不要挑起集团对抗，致力于以和平方法解决国际争端，维护国际和平、安全与正义。

戴兵表示，捍卫宪章必须坚持合作共赢。各国都应顺应历史大势，坚持合作、不搞对抗，坚持互利共赢、不搞零和博弈。中国领导人在出席第76届联大一般性辩论时郑重提出全球发展倡议，呼吁国际社会形成合力，加快落实2030年可持续发展议程，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。这一重要倡议符合国际社会实现可持续发展目标的共同愿望，期待各方合力落实，实现合作共赢、共同发展。

戴兵强调，捍卫宪章必须反对强权霸凌。维护国际和平与安全，任何时候都必须维护联合国的权威，任何国家都不能将本国意志凌驾于宪章之上。中方坚决反对片面解释和适用宪章，说一套、做一套，奉行双重标准；坚决反对避谈国际法，鼓吹“基于规则的国际秩序”；坚决反对抛开联合国另搞一套，以各种名目滥施单边制裁。

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