新华社柏林2月22日电（记者顾梓峄）德国总理朔尔茨22日宣布暂停“北溪-2”天然气管道项目认证程序。

朔尔茨当天在柏林与爱尔兰总理马丁会晤后举行新闻发布会。朔尔茨在新闻发布会上说，在俄罗斯总统普京21日晚签署命令，承认乌克兰东部两个“共和国”后，局势已经发生“根本变化”，需要对“北溪-2”进行重新评估。

朔尔茨表示，他已要求德国联邦经济和气候保护部撤回正由德国联邦网络管理局审查的关于“北溪-2”供应安全的分析报告，经济部相关部门需要再次评估“北溪-2”的供应安全问题。他说，当前不会对“北溪-2”进行认证，不通过认证程序，“北溪-2”就无法运营。

俄罗斯能源部长舒利吉诺夫同日表示，如果“北溪-2”天然气管道因制裁而无法启动，那么俄罗斯天然气工业股份公司“北溪-2”项目的欧洲合作伙伴可能会向法院提起诉讼。

“北溪-2”是一条从俄罗斯绕过乌克兰、经波罗的海直达德国的天然气管道，从评估到铺设完成耗时超过10年，共耗资110亿美元，由俄罗斯、德国、法国、荷兰、奥地利等国企业共同出资。

“北溪-2”在2021年9月建成，硬件上已具备运营能力，不过距离真正实现通气仍需过两道关：一是德国联邦网络管理局审批，二是欧盟委员会审核。（参与记者：华迪）

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