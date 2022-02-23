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伊拉克国民议会宣布下周末召开会议选举总统

2022年02月23日08:19 | 来源：新华网
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　　新华社巴格达2月22日电（记者董亚雷）伊拉克国民议会议长穆罕默德·哈布希22日宣布，国民议会将于下周末召开会议选举总统。

　　根据伊拉克国民议会媒体办公室发表的声明，哈布希当天与国民议会两名副议长和各派代表举行会谈，宣布国民议会将在下周末召开会议选举总统，但未说明会议的具体日期。

　　伊拉克国民议会22日公布有资格参加总统选举的33名候选人名单，其中包括库尔德斯坦爱国联盟候选人、现任总统巴尔哈姆·萨利赫，库尔德斯坦民主党候选人、库尔德自治区内政部长雷巴尔·艾哈迈德，以及以独立候选人身份参选的曾参与审判前总统萨达姆·侯赛因的法官里兹加尔·穆罕默德·阿明。

　　伊拉克新一届国民议会1月9日举行首次会议。伊拉克宪法规定，议会应在首次会议召开后30天内选出新总统。按照伊拉克战后各方达成的教派分权体制，总统由库尔德人担任，总理和议长分别由什叶派人士和逊尼派人士担任。2月7日，因多个政治派别抵制，出席的议员人数未达法定人数，国民议会取消了原定于当天举行的总统选举。

(责编：高歌、燕勐)

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