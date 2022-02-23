白 阳

2月20日，北京2022年冬奥会圆满落幕。冬奥会期间，来自91个国家和地区代表团的近3000名运动员，团结在奥林匹克精神旗帜下，为了“更快、更高、更强——更团结”的目标而拼搏奋斗，共同谱写了一曲动人的冰雪欢歌。

从2008年的“同一个世界，同一个梦想”到2022年的“一起向未来”，中国积极参与奥林匹克运动，坚持不懈弘扬奥林匹克精神，是奥林匹克理想的坚定追求者、行动派。“当北京冬奥会举办时，中国变得更加繁荣、强大和自信。”路透社的一篇报道这样评价。从碧空如洗的“北京蓝”到低碳环保的“奥运绿”，从呆萌可爱的“冰墩墩”到充满东方神韵的“雪如意”，北京冬奥会不仅赢得了运动员和参会人员的一致好评，也得到全球媒体的热情点赞。

北京冬奥会举世关注。冬奥会期间，人民日报向国外主流媒体平台推送覆盖11个语种的200余件优质新闻产品，累计落地1500余次，多国主流媒体累计刊发22块“北京2022·一起向未来”主题专版。智能送餐机器人能够最大限度地减少身体接触和可能的病毒传播，中国自主研发的造雪机可以依据多种要求实现高标准雪道铺设，北京、延庆、张家口3个赛区的8个竞赛场馆成功举办系列测试赛和测试活动……一块块版面，一篇篇报道，从不同角度生动介绍了北京冬奥会的相关情况，帮助海外读者更好地走近北京冬奥会，走近全球唯一“双奥之城”北京，走近充满勃勃生机的中国。

在这些新闻报道中，一张小女孩展示北京奥运主题剪纸的照片，受到多家海外媒体的喜爱。北京冬奥会举行时，恰逢中国虎年春节。正如国际奥委会主席巴赫所言，冬奥与春节是完美组合。在冬奥村内，春节元素与冬奥标识交相辉映，向世界展示中国文化，也诉说着中国与世界的“美美与共”。

“北京冬奥会一定会成为简约、安全、精彩的奥运盛会而载入史册。”以全球共通的体育语言为桥梁，以世人对建设美好世界的共同追求为目标，北京冬奥会和即将举行的北京冬残奥会，为全球冰雪运动发展开辟了更为广阔的空间，也向世界传递出强烈信号：“一起向未来”！

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 17 版）

(责编：胡永秋、袁勃)