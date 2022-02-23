尽管全球因新冠肺炎疫情而蒙受苦难和损失，但人类及其伟大的精神无法被击败。北京冬奥会的成功举办是对全球复苏、人类的友谊和团结的一场盛大的庆祝，令人感到振奋。

——泰国前总理阿披实

奥林匹克精神是全人类共同的精神财富，冬奥会是全球冰雪运动员向往的最高水平盛会。中国为举办冬奥会付出了巨大努力，疫情防控措施严格有效。在疫情背景下，北京冬奥会给全世界人民带来希望和欢乐。

——黎巴嫩奥委会主席布特罗斯·贾尔赫

通过阅读巴基斯坦《国民报》与人民日报合作刊发的专题版面，我了解到中国人民参与冰雪运动的高涨热情，中国实现了“带动三亿人参与冰雪运动”的目标。冰雪运动有着独特的魅力，希望通过媒体对北京冬奥会的精彩展示，增进巴基斯坦民众对冰雪运动的喜爱，促进本地冰雪经济的发展。

——巴基斯坦冬运联委会（冬奥委）成员伊夫蒂哈尔·巴杰瓦

中国在筹备和举办北京冬奥会过程中，将“绿色办奥”理念贯彻始终，在奥运历史上首次实现全部场馆100%绿色电能供应；充分使用2008年北京奥运会的场馆，从源头减少碳排放……一系列举措不仅体现出中国政府走绿色低碳发展道路的决心，也将为奥运会的绿色发展提供有益借鉴。

——韩国韩中全球协会会长禹守根

北京冬奥会在防疫和赛事安排上做到了精益求精，细致入微。整个赛程充满令人喜悦和激动的场景。数字科技的应用帮助赛事更加公平公正，有利于参赛运动员充分发挥出高水平，获得好成绩。中国向全世界奉献了一场伟大团结的体育盛会，冲破了疫情的阴霾，鼓舞了世界人民携手发展、团结共进，促进了国际交流与合作。

——摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴

北京冬奥会的口号是“一起向未来”，这体现了中华文明“世界大同，天下一家”的思想。北京冬奥会成功地把奥林匹克精神和中国传统文化有机结合起来，具有特殊的意义。

——俄罗斯高等经济大学教授、汉学家弗拉基米尔·马利亚文

“科技办奥”理念贯穿北京冬奥会始终。从人工智能、虚拟现实，到5G、8K等技术，北京冬奥会将科技与体育完美结合，有助于运动员取得更好成绩，也为观众带来了愉悦的观赛体验。人工智能的应用尤其令人印象深刻，智能消毒机器人、防疫监督机器人等确保运动员安心比赛，自动清扫机器人和配送机器人则为后勤保障做好服务。北京冬奥会让世界看到了科技创新的力量。

——肯尼亚南南合作智库负责人斯蒂芬·恩德格瓦

（综合本报记者杜一菲、孙广勇、周輖、程是颉、马菲、张光政、闫韫明采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 17 版）

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