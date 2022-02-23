本报记者 毕梦瀛

据巴西咖啡出口商协会公布的数据显示，2021年，巴西共向122个国家和地区出口咖啡4040万袋（每袋60千克），出口额超过62亿美元，同比增长10.3%，创近7年来新高。

巴西是全球最大的咖啡生产国和出口国。巴西咖啡出口商协会会长尼古拉斯·鲁埃达说，尽管去年巴西咖啡由于霜冻处于低产周期，且国际海运问题突出，但出口量依然实现增长。除了面向美国、德国和意大利等传统出口市场，巴西咖啡近年来在中国市场的销量一直上升，中国已成为巴西咖啡的主要出口目的地国。

为了不断提升咖啡产品的国际竞争力，巴西更加注重精品咖啡的生产和推广。在品种、种植、采摘、烘焙等环节引入更多专业测评，巴西咖啡企业也在世界各地积极参加展会和比赛，宣传精品咖啡。

南米纳斯咖啡合作社是巴西知名咖啡企业，旗下有7500家加盟农户，生产的咖啡销往10多个国家和地区。该合作社的咖啡品鉴师玛丽亚说，精品咖啡严格执行国际咖啡品质认证相关标准，品鉴师会从咖啡的香味、酸度和后味等方面进行综合判断，最后确定它的分值。通常，超过80分才可以被称作精品咖啡。公司还为加盟农户提供种植技术、农场管理的免费培训课程，并定期举行交流活动，共同提高咖啡产量和质量。

近年来，巴西咖啡农户及企业也更加注重引入环保种植理念。去年，一些咖啡农场尝试出口“碳中和”咖啡——通过减少氮肥、增加有机化合物、采用地下灌溉系统等途径，实现咖啡生产过程的“减排”。与普通咖啡相比，每袋“碳中和”咖啡可使种植者多获利100雷亚尔（1美元约合5.1雷亚尔）。目前，已有多家咖啡零售商向这些“碳中和”咖啡农场提出合作意向。

2021年，巴西对华咖啡出口同比增长65%。鲁埃达认为，中国市场对巴西咖啡的需求日益增长，这种强劲的增长趋势“十分振奋人心”。

罗德里戈·多拉是一家总部位于巴西利亚的咖啡公司的创始人，近年来他多次赴华考察参展。多拉表示，中国咖啡市场非常广阔，飞速发展的电商行业更为巴西咖啡商创造了巨大机遇，“随着巴西咖啡在中国市场获得越来越多的关注，巴西咖啡出口必将实现更快增长”。

（本报里约热内卢2月22日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 16 版）

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