据新华社多哈2月21日电 （记者杨元勇）伊朗总统莱希21日在卡塔尔首都多哈表示，美国应展现解除对伊制裁的意愿，以在伊核谈判中达成一项符合各方利益的协议。

据卡塔尔埃米尔办公室网站消息，卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆当天与到访的莱希举行会谈，讨论了共同关心的地区和国际问题。两国领导人一致表示，对话是解决所有分歧、应对一切挑战的最佳途径。

莱希在会谈后举行的联合记者会上表示，美国应表现出解除对伊制裁的意愿，以达成一项符合各方利益的协议。

塔米姆表示，伊核谈判对地区安全与稳定至关重要，期待尽快达成令各方满意的协议。

在谈到双边关系时，莱希说，他对卡塔尔的访问开启了伊朗与卡塔尔关系的新篇章，也是伊朗努力扩大与海湾国家合作关系的一步。他呼吁地区国家通过对话加强合作，管控各种危机，实现内部和区域性合作。另据报道，伊朗和卡塔尔当天签署14项合作协议，涉及航空、贸易、海运、外交、能源、文化教育等领域。

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 16 版）

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