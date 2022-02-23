本报记者 李志伟

美国纽约联邦储备银行近日发布报告指出，美国家庭债务总额在2021年增加了1.02万亿美元，达到15.58万亿美元，创2007年以来的最大增幅。仅去年第四季度，美国家庭债务就增长了3330亿美元。

这份报告指出，抵押贷款和汽车贷款是美国家庭债务增长的主要推动力。2021年新获批的房屋抵押贷款超过4.5万亿美元，创下1999年发布该类别报告以来的历史新高。汽车价格上涨推动汽车贷款债务总额增至1.46万亿美元。

报告分析指出，随着新冠肺炎疫情相关的保障计划逐渐结束、商品价格攀升和利率继续上升，债务负担走高可能给美国家庭带来更多压力。美国消费者新闻与商业频道的报道引用一份最新民调显示，超过1/3的受访者表示，过去一年他们的家庭财务状况变得更糟。美国银率公司1月的一份调查显示，约56%的美国人没有足够的存款来支付一笔1000美元的紧急账单。银率公司高级副总裁格雷格·麦克布赖德表示，这确实表明了美国人的困境，“他们已经接近财务崩溃的边缘”。

“美国人从未背负过如此沉重的债务。”美国有线电视新闻网报道称，疫情期间刺激计划带来的“甜头”已经退去，消费者正在回到信用卡消费的老路上。一家美国金融科技公司的信用卡专家萨拉·拉特纳说：“过去一年半的时间，对数百万失业的美国人来说已经很艰难了。现在，我们面临着食品、住房、汽油、交通和医疗等急需物品的成本不断上涨。”

分析指出，随着美国消费者承担的债务达到15年来最高水平，低收入家庭、少数族裔消费者面临更大的、不成比例的债务风险。银率公司高级分析师特德·罗斯曼表示：“信用卡债务增加、通胀上升和利率上升，这些趋势对低收入家庭的影响最大。他们更容易受到伤害，因为他们的薪水更多地用于住房、食品和交通等必需品，而所有这些成本都在迅速上升。他们在削减额外开支方面没有很大的灵活性。”

兰德公司通过对美国劳工统计局的数据分析发现，疫情期间，美国黑人的失业率较白人下降得更慢，被解雇的比例也更高。一家非营利组织负责人埃伦·哈尼克说，这场危机的经济影响凸显了结构性不平等给有色人种群体造成的伤害，这些不平等加剧了收入降低、工资停滞、储蓄不足、信用评分降低、失业率上升和其他诸多问题的影响。

美国进步中心高级研究员克里斯蒂安·韦勒指出，美国家庭在债务中越陷越深，甚至面临更大的金融风险。“美国家庭还可能面临未偿债务利率的大幅上升，而美联储正准备逐步加息。多种金融风险同时上升的组合，对许多美国家庭来说将是有害的。”

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 16 版）

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