本报记者 任 彦 刘 慧 马 菲

航拍、喷洒农药、快递运输、灾难救援、电力巡检……近年来，无人机越来越多地融入日常生产生活。随着技术升级、消费群体扩大、应用领域拓展，无人机行业的发展潜力被不断激发，同时也给各国传统空域管理提出新的考验。如何进一步规范和完善无人机使用的法律和技术监管机制，确保飞行安全、公民隐私等，一些国家和地区做了积极探索。

欧盟——

无人机管理法规“一体化”

不久前，在意大利米兰大教堂周边的禁飞区域，一名外国游客因操作无人机拍摄大教堂上空景观，被警方处以3.3万欧元罚款。据当地媒体报道，2021年已有数起因在米兰大教堂附近使用无人机而被罚款的案例。

据“欧盟动态”网站报道，最近几年，欧洲国家民用小型无人机伤人、扰航事件日益增多，偷拍甚至偷运违禁物品等情况也屡见不鲜。欧盟成员国纷纷出台法规，对无人机运行加强规范管理。由于各成员国对无人机管理的侧重点和宽严度不同，一些无人机操作者在跨境操作时因对有关规则了解不到位而出现违规行为。

为解决这一难题，欧盟从2017年开始制定统一的无人机管理法规。2019年6月，欧洲航空安全局发布了适用于所有欧盟成员国的《无人机通用准则》，于2020年12月31日正式实施。准则对无人机注册、无人机操作、公共安全、环境保护、个人隐私和数据保护、禁飞区或限飞区、无人机降噪等多个方面作出明确规定。根据准则规定，所有无人机都需要注册在案，可以是个人所有，也可以是机构所有。无人机操作者需要持有驾驶执照，并通过考试获取，有效期5年。

欧盟还依据无人机重量、飞行高度和周边环境等因素，将民用无人机运行的风险等级划分为“开放”“特定”“认证”三大类。其中，“开放”类属于低风险，不需要申请许可，但要遵守飞行限制条件，如飞行高度不可超过距地面120米，无人机重量不可超过25千克，与人群保持至少20米—150米等。“特定”类属于中风险，无人机操作者需要国家航空部门授权。“认证”类属于高风险，主要针对未来运送人员和危险物品的大型无人机，此类无人机运行需要无人机审定证书、具有相应资质的驾驶员以及经主管部门批准的运营人，以确保安全飞行。

新加坡——

严厉惩罚违规行为

日前，新加坡一所大学的工作人员为检查宿舍屋顶的清洗工作，擅自违规操控无人机拍照，被管理部门以违反航空法令和航空条例、操控未经注册的无人机为由，罚款7500新加坡元（1美元约合1.34新加坡元）。

为规范无人机使用，新加坡制定了一系列法规。重量超过250克的无人机必须注册，且用户注册时必须年满16周岁。无人机在飞行前，根据用途和重量必须申请相应许可。比如，娱乐目的性质的无人机飞行，如果总重量在1.5千克—7千克，操作者要获得无人机基础培训证书或无人机执照；如无人机总重量超过7千克，必须取得无人机执照；如无人机总重量超过25千克，除了无人机执照外，还需要办理操作许可和一类活动许可。对于商业目的或其他非娱乐非教育目的的无人机飞行，不分无人机重量，都必须办理无人机驾驶执照、操作许可和一类活动许可。

新加坡法律还规定，任何人不得在没有许可的情况下，操控无人机飞越保护区或对受保护区域拍照。违反上述规定，将处以最高5万新元的罚款或最长两年的监禁，或者两者兼施。如果涉事人员有前科，最高将面临10万新元罚款，监禁上限增至5年。

韩国——

细化资格证考试制度

韩国严格管控无人机的飞行区域。除了禁飞区域，还设有限飞区域，在这两种区域使用无人机必须提前申请，得到相关部门许可后方能飞行。根据相关法规，首尔市的大部分区域都属于禁飞区域。同时，为了满足无人机爱好者的兴趣，首尔市特别建设了汉江无人机公园。市民只需在网上提前预约，便可免费使用相关场地进行民用无人机飞行。

为保障无人机飞行的合法性和安全性，韩国推出了资格考试，操控无人机必须通过相关考试获得资格证。按照无人机的最大起飞重量，无人机操控师资格证分4类：25千克以上150千克以下为1类，7千克以上25千克以下为2类，2千克以上7千克以下为3类，250克以上2千克以下为4类。

不同类型资格证对应的考试内容不同，从4类至1类，逐步严格。其中，4类资格证在指定网站接受6小时相关教育即可获得，3类、2类和1类则需要具备一定时长的飞行经历并通过学科考试和技能考试。学科考试内容包括相关业务所需的航空法规、航空气象、飞行理论及应用等。技能考试则包括飞行前检查、地面滑行、空中操作、着陆操作以及飞行后检查等。申请者可选择在无人机培训学校进行学习，在取得高级别资格证后，可直接操控其以下级别资格证覆盖范围内的飞行器。

（本报布鲁塞尔、曼谷、首尔电）

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 16 版）

(责编：胡永秋、袁勃)