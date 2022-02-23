本报记者 任 彦

“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。”两位比利时知名女高音歌唱家，身着中国传统服装，在中西乐器的共同伴奏下，用中文吟唱出中国唐代诗人孟浩然的名篇《春晓》。一幅春日绚丽的图景仿佛呈现在观众眼前。

这是日前在比利时根特歌剧院举行的“中国记忆”新春音乐会上的一幕。两位女高音歌唱家除了吟唱《春晓》，还联袂演唱了多首中国古典诗词。比利时青少年合唱团的加入使音色更加饱满。扬琴、钟鼓、小提琴、大提琴、管风琴等中西乐器和谐共鸣，把听众带入如诗如画的中国古诗词意境之中。

整场音乐会的10首曲目均由比利时作曲家左汉谱写。左汉从小喜欢音乐，十几岁时便为少年管弦乐队和合唱团创作音乐。由于热爱中国文化，2005年，左汉到中国青岛大学学习中国音乐，熟练掌握了扬琴、笙、箫、琵琶、竹笛的演奏技巧，并创作编排了中国古典音乐作品。

回到比利时后，左汉专心创作了一系列中国古诗词音乐曲目，并于2011年在比利时举办了首场以“中国记忆”为主题的音乐会。他说：“我想把自己在中国的美好记忆告诉亲朋好友和民众，与他们分享中国文化艺术带给我的快乐和感动。”

时隔11年，“中国记忆”音乐会再次亮相，演出场所和演出阵容都属一流。左汉表示：“诗词是中国古典文化的杰出代表，也是人类文明的重要遗产。我选取了10首中国古诗词经典作品，通过融合中国和西方的音乐元素来呈现。希望通过音乐会，让比利时民众在音乐中感知中国，也让我个人美好的‘中国记忆’变成广大听众美好的‘中国记忆’。”

音乐会现场，中西乐器演奏有机融为一体。每支曲目表演完毕，听众席上都爆发出热烈掌声。一名驱车100多公里赶来欣赏音乐会的比利时听众表示：“这是一次真正的艺术享受。中国古诗词的意境美得令人神往。”他告诉记者，借助节目手册里的诗词翻译，他能理解和领会歌咏的丰富内涵。

音乐会的成功演出让左汉信心大增，他计划在今年中国农历中秋节时，在比利时最大的港口城市安特卫普举行同主题音乐会。“音乐是人类共同的语言，我想用这一美丽的语言表达对中国文化的理解和喜爱，架起文明交流互鉴的桥梁。”左汉说。

（本报布鲁塞尔2月22日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 03 版）

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