本报记者 暨佩娟

“北京冬奥会展示了奥林匹克精神，体现了团结、友谊和希望。”国际奥委会委员、泰国奥委会副主席帕塔玛近日在接受本报记者采访时表示。

帕塔玛感谢中国政府和北京冬奥组委采取适当措施，确保各国各地区运动员安心参赛，保障了涉奥人员的安全。她说，闭环内各环节运行有序、衔接流畅。“我对北京冬奥会的精心规划、充分准备和高效组织印象深刻。”

所有场馆实现100%绿电供应、2008年北京奥运会中6个场馆用于本届冬奥会……帕塔玛表示，中方“绿色办奥”理念将产生示范效应，进一步拓展奥运会的影响。

在帕塔玛看来，北京冬奥会数字化水平很高，让更多人得以体验奥运文化，也为未来举办奥运赛事提供了借鉴。比如，借助人工智能、机器视觉、5G和云技术等先进技术，北京冬奥会开幕式实现了中华传统文化和现代技术有机融合。“我相信，科技在体育中的作用将逐渐增强。”

“体育具有团结一切的力量。”帕塔玛说，北京冬奥会和冬残奥会主题口号“一起向未来”，与奥林匹克格言中新增的“更团结”相互契合，强调各方应加强团结协作，共同应对全球性挑战，让世界在未来变得更美好。

帕塔玛表示，北京冬奥会为运动员逐梦冰雪提供了重要平台。在北京冬奥会的带动下，中国国内掀起了冰雪运动的热潮，将进一步推动全球冰雪产业发展。

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 03 版）

(责编：胡永秋、袁勃)