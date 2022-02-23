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“令人难忘的体育盛会”

本报记者  杨  迅  陈尚文  暨佩娟
2022年02月23日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　第二十四届冬季奥林匹克运动会闭幕式2月20日晚在国家体育场隆重举行。中国秉持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，与国际奥委会等方面通力合作，为世界奉献了一届令人难忘的奥运盛会，展现了中国人民积极向上的精神和力量。国际人士和多家外国媒体纷纷予以积极评价，认为中方顺利完成赛事组织和赛会服务保障等各项工作，为世界奉献了一届简约、安全、精彩的冬奥会。

　　加拿大冰壶运动员布雷特·加伦特表示：“北京冬奥会的成功举办令人赞叹。冬奥会场馆的建设和保障，让运动员能够安心训练，专注比赛，努力发挥出最佳水平，为运动员实现梦想创造了难得机遇。”

　　丹麦冰壶运动员玛蒂尔德·哈尔塞说，中国充分考虑到环保等因素，例如将2008年北京奥运会的部分场馆用作本届冬奥会的比赛场馆，绿色低碳、可持续利用的办奥模式成为宝贵冬奥遗产。

　　国际奥委会新闻发言人马克·亚当斯说，北京冬奥会的场馆设施和赛会服务保障给运动员们留下深刻印象。本届冬奥会践行了绿色环保理念，不仅实现对工业遗产的转型再利用，还培养了一大批场馆设计、运行、维护方面的专家。

　　“我见到的北京冬奥会志愿者们，全心全意地照顾每一个人。”世界冰壶联合会主席凯特·凯斯尼斯表示，中国的志愿者非常了不起，让我们感到宾至如归。

　　卡塔尔半岛电视台报道说，在北京冬奥会闭幕式上，365名表演者手持发光的柳枝，演绎了中国人传承千年的“折柳寄情”。美国全国广播公司报道说，365人手捧柳枝，代表一年365天的思念，将“世界大同，天下一家”的寓意表现得淋漓尽致。德新社报道说，北京冬奥会让人们充分感受到“世界大同，天下一家”，体现了世界各地民众对团结的追求。

　　国际奥委会官员、乌干达奥委会前主席威廉·弗雷德里克·布利克表示：“北京冬奥会是一届令人难忘的体育盛会，凝聚人类社会的团结与友谊，传递磅礴向上、奋勇向前的精神力量。”


　　《 人民日报 》（ 2022年02月23日 03 版）
(责编：胡永秋、袁勃)

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