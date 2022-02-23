人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

王毅应约同美国国务卿布林肯就中美关系交换意见

2022年02月23日05:19 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社北京2月22日电  2月22日，国务委员兼外长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话。

　　布林肯首先祝贺北京冬奥会取得成功，中国运动员获得佳绩。王毅祝贺美国运动员在北京冬奥会取得好成绩，表示中美运动员友好互动，相互激励，共同提高，充分体现了奥林匹克精神。

　　王毅说，当前把握和推进中美关系最重要的就是落实好两国元首达成的共识。中方愿本着习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则有效管控分歧，稳定中美关系。近期美方推出所谓新版“印太战略”，公开把中国列为地区首要挑战，还试图把“以台制华”纳入美地区战略，这明显是在发出对华围堵遏制的错误信号。中美有竞争也有合作，不能简单用竞争定义双边关系。美方一些官员鼓吹对华进行长期激烈竞争，很可能演变成中美全面对抗。中方再次敦促美方以实际行动体现拜登总统作出的一系列承诺，不能说一套做一套，言而无信，不知其可。

　　王毅表示，再过几天，就是中美“上海公报”发表50周年。“上海公报”精神对今天的中美关系仍有很强的现实意义。希望美方重温中美破冰初心，回归理性务实的对华认知，共同推动中美关系回到健康稳定发展的正确轨道。

　　布林肯表示，正如拜登总统多次表示，美方不寻求搞新冷战、不寻求改变中国体制、反对“台独”、无意同中方冲突对抗。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月23日 03 版）
(责编：胡永秋、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部