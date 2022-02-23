哈桑·贾韦德

中国外交向来有诺必践、有章必循、有约必守。中国深度参与全球治理，展现了务实、稳重、有担当的大国风范

举世瞩目的北京冬奥会近日落下帷幕。在新冠肺炎疫情肆虐全球的背景下，中国成功举办了一届精彩的冬奥盛会，令人激动，也值得敬佩。巴基斯坦总理伊姆兰·汗专程到北京出席北京冬奥会开幕式。伊姆兰·汗总理对习近平主席表示，巴中是全天候朋友，任何时候巴方都将同中方坚定站在一起。这是巴中关系高水平的真正体现。

去年对巴基斯坦与中国关系意义非凡。两国庆祝建交70周年，回顾双边关系发展历史并总结经验，更加坚定了开创双边关系美好未来的信心。去年也是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。巴基斯坦人民和热爱和平、崇尚公平正义的各国人民一起，祝贺中国50年来在多边舞台上取得的成就，感谢中国在国际事务中发挥的重要作用，也对中国外交更加充满期待。

我曾作为外交官在中国工作近10年，对中国在国际舞台上作出的贡献有深切体会。中国外交向来有诺必践、有章必循、有约必守。中国深度参与全球治理，展现了务实、稳重、有担当的大国风范。近年来，习近平主席出席一系列重要多边活动，就抗击新冠肺炎疫情、推动世界经济复苏、应对气候变化、加强全球治理等议题阐明中国主张、提出中国方案，充分展现了大国担当。

在第七十六届联合国大会一般性辩论上，习近平主席郑重提出全球发展倡议，呼吁国际社会加快落实联合国2030年可持续发展议程，为国际发展合作擘画了蓝图，为推进全球发展事业指明了方向。这一重大倡议反映了广大发展中国家的期待和心声，展现了中国对推动世界和平发展的坚定承诺，是推动构建人类命运共同体的重要举措。

中国积极履行国际义务，依托“一带一路”合作平台和区域合作机制，为全球发展提供重要的公共产品，积极推动落实联合国2030年可持续发展议程。在巴基斯坦，中巴经济走廊第一阶段合作以水利、电力、交通等基础设施建设为抓手，为推动巴基斯坦经济发展和民生改善作出重要贡献。2021年9月，默拉直流输电工程正式投入商业运营，巴基斯坦用上了先进的直流输电技术。2021年11月，卡洛特水电站正式启动水库蓄水，为巴基斯坦带来更清洁、更便宜的电能。目前，拉沙卡伊特别经济区等产业园区蓄势待发，将为巴基斯坦带来经济发展新机遇。

中国经济高质量发展，中国市场开放程度越来越高，对世界是重大利好。巴中自贸协定第二阶段议定书2019年12月正式生效以来，更多巴基斯坦对华出口商品享受零关税政策，双边经贸往来更加密切。2021年巴基斯坦对华出口额达到35.9亿美元，同比增长约68.9%。

当前，国际社会面临战胜疫情和复苏经济的双重任务。各国应该秉持人类命运共同体理念，加强团结合作，维护并践行多边主义。中国是推动世界和平发展的重要力量，期待中国继续在国际舞台上发挥积极作用，推动共赢合作，维护公平正义，为建设更加美好的世界作出新贡献。

（作者为巴基斯坦国立科技大学中国研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 03 版）

(责编：胡永秋、袁勃)