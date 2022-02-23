本报记者 姚明峰 李晓骁 邵世均 颜 欢

中国海关总署日前发布的统计数据显示，在新冠肺炎疫情持续蔓延、世界经济艰难复苏的背景下，2021年中国同拉丁美洲和加勒比地区（以下简称“拉美地区”）贸易总额创新高，突破4500亿美元。疫情下中拉贸易往来不断深化，合作新亮点持续涌现，为双方人民带来了实实在在好处，为全球经济复苏和南南合作注入强劲动力。

贸易逆势增长

巴西圣保罗市的一所小学里，9岁的玛丽亚·爱德华达高高挽起袖子做好了准备。轻轻擦拭后，护士动作娴熟地为她接种了第一剂克尔来福新冠疫苗。“打疫苗一点也不疼，打完后我也没感到任何不适。”玛丽亚还告诉记者，疫苗是“预防病毒最关键的措施”。

今年初，巴西国家卫生监督局批准为6至17岁的儿童和青少年接种中国科兴公司生产的克尔来福新冠疫苗，玛丽亚所在的圣保罗马塞利诺少校州立小学大部分师生都接种了疫苗。校园里洋溢着孩子们的欢声笑语。

早在2021年初，中国新冠疫苗就陆续运抵智利、厄瓜多尔、玻利维亚、乌拉圭、秘鲁等多个拉美国家。

截至去年底，中方累计向拉美地区提供超过3亿剂疫苗和近4000万件抗疫物资，为该地区构筑起免疫屏障。去年8月，中国企业宣布将在智利投资建造疫苗研发中心和疫苗生产工厂，用于研发和制造包括新冠疫苗、流感疫苗在内的多种疫苗，助力拉美打造更具韧性的疫苗产品生产、供应和分发链。

在携手抗疫的同时，中拉经贸合作活力与潜力不断释放。在第四届中国国际进口博览会上，来自秘鲁的巧克力、藜麦和羊驼毛制品吸引了众多进口商，中国市场为秘鲁产品出口提供源源不断的动力，也为秘鲁中小企业带来广阔商机。

新年伊始，首批产自中国的猕猴桃抵达智利，丰富了智利夏季水果市场，而智利的樱桃、西梅等水果早已走进中国民众的生活。智利已成为中国进口水果的重要来源地。

“中国发挥了世界经济增长引擎的重要作用。”巴西里约联邦大学国际政治经济学教授阿尔瓦雷斯说，中国加快构建新发展格局，不断扩大对外开放，为拉中合作提供了更广阔空间。

共促绿色发展

在加勒比岛国巴巴多斯，一辆辆蓝黄相间的中国造电动公交车穿梭在城市街道，明亮的色彩与海水、沙滩、椰树相映成趣，共同绘就热情奔放的岛国美景。

“电动车比柴油车噪声小多了。”每天乘坐公交车通勤的伊安说，车上不仅有空调，还配备了无线网络、手机充电接口，“像我这样的上班族非常需要”。

去年8月，巴巴多斯向中国企业比亚迪采购的第二批公交车运抵，该国拥有了一支由57辆电动公交车组成的清洁能源车队。巴交通、工程和水资源部部长伊恩·古丁—埃奇希尔表示，这是目前加勒比地区最大的电动公交车队。“巴巴多斯承诺2030年实现‘零排放’战略目标，为本国民众和外国游客创造一个清洁、绿色的出行环境，中国电动车正助力我们实现这一目标。”

近年来，中拉在清洁能源、电动汽车等绿色经济领域开拓合作，厚植绿色发展基础。在巴西，中国汽车制造商长城汽车今年1月宣布将投资近19亿美元，本地化生产电动和混合动力汽车；在阿根廷，中国企业投资承建的阿根廷赫利俄斯风电项目群坐落在该国高山、荒漠和沿海地区，有效促进阿根廷环境保护事业发展和能源转型，同时为当地提供了超过1000个工作岗位；在秘鲁，圣加旺水电站被视为两国深化能源领域开发合作的重点项目，正式投产后可为秘鲁南部地区约3.5万户家庭14万人提供清洁能源……

阿根廷国际关系委员会成员雷斯蒂沃表示，一直以来，拉美和中国是全球气候治理的积极参与者和同行者。中国助力推动拉美绿色经济发展，展现了中国应对气候变化的坚定决心和重信守诺的责任担当。

深化科技交流

在中拉多领域合作持续深化背景下，双边科技互动更加频繁，为贸易、能源等产业合作提供重要支撑。

农业科技合作是中拉科技创新合作的重要一环，双方积极分享农业技术发展经验。墨西哥被称为“玉米的故乡”。在总部位于墨西哥的国际玉米小麦改良中心的荣誉殿堂里，陈列着不少与中国相关的奖项和成果。中心前主任克鲁夫介绍，40多年来，中心与中方科研机构开展了密切合作。中国用引进自该中心的品种作亲本，培育了大量玉米和小麦品种。中心获得了中国国际科学技术合作奖。“中心希望未来在人才培养、种质资源研究、东亚地区研究中心建立等方面与中国进一步深化合作，为发展中国家人民带来更大福祉。”

在智利，中智农业科技研发中心和示范农场为中智两国在种质资源交换、种质创新与品种改良等项目搭建沟通合作平台，让智利人民品尝到了来自中国的果蔬。

中拉航空航天合作持续开花结果。30多年来，中国和巴西联合研制了6颗地球资源卫星，成为高科技领域南南合作的典范；位于智利的中科院南美天文研究中心积极开展前沿天文观测研究合作，共建相关领域人才队伍；中国与阿根廷合作建设的40米射电望远镜即将建成并投入使用，届时将极大地满足中阿两国在天文观测、深空探测等研究领域的需求。

阿根廷特雷斯德费布雷罗国立大学亚太印度研究中心协调员塞尔吉奥·塞萨兰表示，中国科技创新走在世界前列，通过技术援助和转移，帮助拉美国家实现了更好发展。拉中科技合作体现了互利共赢。

联合国拉加经委会执行秘书巴尔塞纳表示：“拉美国家愿意同中国一起实现更快发展，双方对合作充满兴趣。”中拉双方在各层面推动友好合作行稳致远，为平等、互利、创新、开放、惠民的新时代中拉关系发展注入新内涵，为建设新型国际关系、推动构建人类命运共同体提供新动力。

（本报布宜诺斯艾利斯、里约热内卢、巴西利亚、北京2月22日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 03 版）

(责编：胡永秋、袁勃)