新华社莫斯科2月22日电（记者黄河）俄罗斯总统普京22日在克里姆林宫与到访的阿塞拜疆总统阿利耶夫举行会谈，双方签署《俄罗斯联邦与阿塞拜疆共和国联盟协作宣言》。

俄罗斯总统网站发布通报说，两国领导人当天就会谈结果发表了声明。普京说，俄阿在建交30周年之际签署联盟协作宣言，标志着两国关系迈向新阶段。过去几十年，俄阿合作显著加强，两国在政治、经济和人道主义领域开展了许多具体的互利合作项目。双方致力于在睦邻友好、相互尊重和考虑彼此利益的基础上进一步发展真正密切的联盟协作关系。

阿利耶夫说，联盟协作宣言将两国关系提升到联盟一级，这既是特权，也是责任。阿俄双方长期致力于发展合作潜力，建立基于睦邻友好、务实合作、互利互惠的真诚关系。

通报显示，两国领导人在会谈中还讨论了阿塞拜疆和亚美尼亚关系正常化及纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区问题。普京表示，应确保阿塞拜疆、亚美尼亚和俄罗斯在纳卡问题上达成的所有三方协议得到充分执行。纳卡地区正步入和平轨道，难民重返家园，经济基础设施正在重建，保护历史、宗教和文化等问题正逐步得到解决。

两国领导人还就乌克兰局势等问题进行了讨论。

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