人民网首尔2月21日电 （记者马菲）由首尔中国文化中心、中韩子女教育协会共同主办的“欢乐春节 同心童艺”——虎年春节贺卡设计大赛日前落下帷幕。

作为2022韩国“欢乐春节”系列活动之一，本次活动得到了中韩青少年和中国文化爱好者的广泛关注和踊跃参与，共征集到近百件绘画作品。中韩青少年们以虎年春节为主题，充分发挥想象力和创作力，设计出许多主题鲜明、色彩和谐的新年贺卡，展现出中国文化的绚丽多彩。本次大赛共有32名参赛者分获 一、二、三等奖和优秀奖。获奖者除获得奖状外，还能得到由本人作品印制的贺卡作为纪念。

一幅幅作品，展示出青少年们对中国传统文化的深入了解和热爱。柳条发新枝，爆竹声声响，福字和福袋充满着新年气息。金柔莉希望通过自己的作品中传达出新年伊始、万象更新的景象。韩智敏则描画了可爱的老虎一家三口喜迎春节的场景，并表示自己今后还将继续深入了解中国的文化尤其是美术。

少儿组一等奖获奖者黄采庚（左）和二等奖获奖者权九恒的作品。中韩子女教育协会供图

一张张贺卡，饱含着青少年们对新一年的真挚祝愿和期待。获得一等奖的黄采庚在作品中描绘了打败新冠病毒的小老虎摘下了口罩，在鞭炮声中和老虎妈妈欢快迎接新年的场景；在申玹俊的作品中，手持针管的老虎坐在祥云之上，旁边的病毒纷纷落荒而逃。“希望在新的一年里，世界各国人民能够团结起来，共同战胜新冠肺炎疫情。”申玹俊说道。

参赛的许多青少年还将“冰墩墩”“雪容融”、奥运五环、滑雪场景等冬奥元素加入到自己的作品中，为北京冬奥会送上美好祝愿。

获得二等奖的权九桓描绘了穿着唐装的老虎给大家拜年的场景。“孩子得知获奖后十分激动，把带有印有自己作品和名字的贺卡送给身边的亲人和朋友，与大家一起分享喜悦。”他的爸爸权容株表示，春节是了解中国传统文化的重要契机，孩子通过比赛收获了自信和快乐，也坚定了继续学习中国文化的信心。

中国驻韩国大使馆公使衔参赞兼首尔中国文化中心主任王彦军表示，春节贺卡设计大赛能让青少年们感受到浓郁的中国年味，并深入了解中国文化和传统民俗。希望这一活动能够增进两国青少年的相互了解，进一步促进中韩文化艺术交流和民心相通。

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