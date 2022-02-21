人民网北京2月21日电 （王禹蘅）牙买加驻华使馆日前举行北京冬奥会直播观赛活动。牙买加冬奥运动员和驻华使馆官员在人民网记者的采访中表示，北京冬奥会的组织及服务工作令人惊叹。

2月19日，牙买加选手尚韦恩·斯蒂芬斯、阿什利·沃森、罗兰多·里德、韦佩·马修在比赛中。新华社记者 孙非 摄

“对参加北京冬奥会的牙买加选手感到骄傲”

牙买加驻华使馆公使衔参赞梅利莎·普赖斯对此次参加北京冬奥会的牙买加选手感到骄傲：“牙买加在夏季奥运会上有着悠久的参赛历史，我们很精通田径运动。夏季奥运会的优势给参加冬季奥运会的运动员提供了动力。”

牙买加雪车联合会主席克里斯·斯托克斯说，“我很自豪能和牙买加雪车队一起，在这里与世界上最好的队伍比赛。我们非常努力地去实现目标，在北京展示了自己。”

牙买加是一个位于加勒比海地区的热带国家，生活在这里的人几乎一生都见不到雪。但本届冬奥会上，牙买加派出了史上规模最大的冬奥代表团参赛。

本杰明·亚历山大是牙买加首位高山滑雪运动员。与其他从小接触滑雪并接受系统训练的运动员不同，亚历山大直到6年前才开始学习滑雪。2022年，亚历山大获得代表牙买加出战北京冬奥会的参赛资格，也成为了牙买加历史上首位参加冬奥会的高山滑雪运动员。他希望未来有更多牙买加人参与高山滑雪运动。

“这是一场组织有序的奥运会”

一届精彩的冬奥会，离不开高效有序赛事组织和高质量的场馆设施。普赖斯参赞对北京冬奥会的场馆设施印象深刻。她指出，北京冬奥会拥有世界上最好的赛道之一，有着最先进的设施。中国作为同时举办过冬季奥运会和夏季奥运会的国家，有理由为此感到骄傲。

斯托克斯说：“奥运村的服务水平是世界一流的，工作人员善良、热情，让我们感到非常舒适。这是一场组织有序的奥运会，中国为世界最优秀的运动员提供了可以大展身手的舞台。”

“北京冬奥会的组织工作是完美的。”亚历山大表示，这届奥运会的规模不可思议。“我做过一些活动管理方面的工作，复杂程度会令人难以置信，当看到北京冬奥会开幕式有如此高的水平，我觉得非常惊叹。”

牙买加四人雪车队车手尚韦恩·斯蒂芬斯说道，“我从未见过这样配置的赛道，它令人惊叹，也给我们带来了新的挑战。这是我们体验过的最先进的赛道之一，室外可能会下雪，但赛道上不会落雪，赛道表面被保护得很好，这说明设计者充分考虑到了可能遇到的各方面问题。”

谈到志愿者和奥运村的工作人员，斯蒂芬斯评价说，志愿者总是面带微笑，让每个人都感到宾至如归。地下通道也令人印象深刻，通过它可以从一个宿舍到另一个宿舍、再到食堂，甚至不用出门，一切都是根据实际需求精心设计的。

“北京奥运村是最好的奥运村。”牙买加女子雪车选手贾斯敏·芬莱特-维多利亚表示。“我对奥运村防控新冠肺炎疫情的工作印象深刻。一切都十分干净，工作人员非常高效，每两个小时，就会对所有东西进行消毒，他们尽最大努力保护我们的安全。”

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