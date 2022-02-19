人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

世卫组织：新冠疫情已经结束的想法是“危险的”

2022年02月19日10:02 | 来源：新华网
小字号

　　新华社慕尼黑2月18日电（记者朱晟　黄燕）世界卫生组织总干事谭德塞18日在德国出席第58届慕尼黑安全会议时表示，一些国家认为新冠疫情已经结束，这种想法是“危险的”。他呼吁各方加大合作力度和资金投入，以应对新冠疫情带来的共同威胁。

　　谭德塞当天在一场题为“早日恢复：找寻摆脱疫情之路”的分组讨论中表示，一些国家因新冠疫苗接种率高而认为新冠疫情已经结束，这种想法是“危险的”。不能忽视变异新冠病毒奥密克戎毒株带来的威胁。

　　谭德塞说，目前全球每周约7万人死于新冠病毒，非洲国家尚未接种过新冠疫苗的人口高达83%，该地区卫生系统不堪重负、几近崩溃。“在这种情况下，很容易出现传染性更强、更危险的变种。”

　　谭德塞呼吁各国积极为世卫组织主导的“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议提供资金支持，以填补今年160亿美元的资金缺口，在全球范围内提供疫苗、检测、治疗和个人防护装备等。

　　谭德塞表示，疫情何时结束“不是一个偶然性的问题，而是一个如何选择的问题”。面对新冠疫情带来的共同威胁，“我们需要合作，需要更强大的系统和工具预防、发现并对疫情作出快速反应”。

　　第58届慕尼黑安全会议18日在德国慕尼黑开幕，为期三天。乌克兰局势、新冠疫情、气候变化、地区热点等是本届会议的焦点。

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部