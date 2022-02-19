新华社北京2月19日电 德国一项研究显示，人的大脑运转速度到60岁才会“变慢”。这一发现推翻了先前广为接受的大脑从20岁就开始“变慢”的理论。

据英国《新科学家》周刊17日报道，上述结论基于对一项涉及近120万人的数据分析。这些人年龄在10岁到80岁之间，为美国哈佛大学一个旨在消除种族偏见的项目提供数据。他们需对一些词语或图像归类，例如，判断一张面孔是黑人还是白人，一个词语的意思是好还是坏。

由德国海德堡大学心理学家米沙·冯克劳斯领导的研究团队使用一个认知模型，对上述项目数据进行了分析。研究人员发现：20岁左右时答题最快，最看重答题速度，而不是答案是否准确；14岁到16岁时“纯机械反应”速度最快，即眼睛看到信息和手按下答题钮的速度最快。

图为2019年11月20日，在美国纽约长岛的一所社区老年活动中心，老人们接受老师指导，练习太极。（新华社记者王迎摄）

研究人员说，随着年龄增长，人们做决定更谨慎，因此答题反应更慢，但并非脑子变慢了。研究显示，大脑运转速度在30岁左右时达到巅峰，之后略微下降，大约在60岁以后才开始变慢。实验参与者随着年龄增长，答题错误随之减少，至少在60岁之前是这样。

研究人员在最新出版的英国杂志《自然·人类行为》报告上述发现。他们在论文中写道，在做决定时，反应时间是多个进程总和，不能仅用反应时间长短衡量大脑运转速度。（欧飒）

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