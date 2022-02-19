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俄白总统会晤讨论欧洲安全等问题

2022年02月19日09:52 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科2月18日电（记者耿鹏宇）俄罗斯总统普京18日与到访的白俄罗斯总统卢卡申科举行会晤，双方讨论了进一步发展双边关系和涉及欧洲安全的热点问题。

　　据克里姆林宫网站当天发布的消息，俄白一体化发展和联盟国家建设是两国总统会晤的重点议题之一。双方详细审查了俄白联盟国家最高国务委员会2021年通过的战略决策的落实情况，并讨论了涉及两国28个行业的一体化计划的实施情况等。

　　普京在会谈后举行的联合记者会上说，鉴于北约国家在俄白外部边境的军事活动日益增加，双方同意继续共同采取一切必要措施，以确保两国安全。普京表示，俄白“联盟决心-2022”联合军演属于防御性质，不会威胁任何人。

　　在谈到俄方向西方国家提出的安全保障建议时，普京表示，美国和北约没有充分认识到俄方建议的关键要素，但在欧洲安全、中短程导弹、军事透明度等问题上提出一些想法。他说，俄方并不反对讨论这些问题，愿意继续谈判，但前提是整体考虑所有问题，不能脱离俄方的主要提议。这些提议对俄方来说是无条件的优先事项。

　　卢卡申科在记者会上说，此次会晤是在世界政治军事紧张局势空前升级的背景下举行的。双方讨论了可能采取的联合行动，以应对西方国家的侵略行为。

　　2021年12月，俄外交部就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国、北约就排除北约进一步东扩的可能提供法律保障。今年1月10日至13日，俄分别与美国、北约就安全保障建议开展对话，但未取得实质性成果。1月26日，美国和北约分别向俄方递交关于安全保障建议的书面答复。2月15日，普京表示，俄方将通过外交渠道与西方国家就安全保障问题进行对话。

(责编：于洋、杨牧)

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