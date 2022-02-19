新华社德黑兰2月18日电（记者高文成 王守宝）伊朗外长阿卜杜拉希扬18日表示，希望伊朗核问题全面协议相关方谈判能在不久的将来达成良好协议。

据伊朗新闻电视台报道，18日抵达德国参加第58届慕尼黑安全会议的阿卜杜拉希扬对媒体说，伊朗在谈判桌上提出了“积极倡议”，各方“非常接近达成良好协议”。但参与谈判的西方国家必须表现出真正的主动性和灵活性，谈判才能在未来几天或几周内取得结果。

阿卜杜拉希扬表示，谈判仍有一些悬而未决的问题，伊朗谈判团队将继续认真谈判，以达成良好协议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。

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