新华社比什凯克2月18日电 通讯：“中国路”使吉首都比什凯克旧貌换新颜

新华社记者关建武 努尔然

数年前到过吉尔吉斯斯坦首都比什凯克的人，如今再次来这里，会惊讶地发现城市面貌发生了巨大变化：许多原本年久失修的市政主要道路被一条条铺着油亮柏油路面的崭新街道所替代，路两边是平坦整洁的人行道，经过改造重建后的比什凯克市政道路给人们留下了深刻印象。

比什凯克市长办公室交通和道路基础设施发展部副主任乌兰·乌兹巴耶夫日前在接受新华社记者采访时表示，在中国的支持帮助下，吉正在实施一些重大项目，全面改善道路和交通基础设施。

“通过发展道路基础设施，我们不仅发展了首都经济，而且也带动了整个国家的经济发展。”乌兹巴耶夫说，吉国家预算中一大部分税收是在首都征收的，因此首都发展的好坏直接影响着整个国家经济发展的好坏。

比什凯克市政路网改造工程由中国政府资助,中国路桥公司等中企承建，一期项目于2016年10月启动。乌兹巴耶夫说，该工程一期项目已于2020年竣工，共完成改造49条街道，总里程95.4公里。

据悉，比什凯克市政路网改造工程二期项目已于2020年10月启动，计划共改造60条街道，总里程70多公里，预计2022年底竣工。乌兹巴耶夫说，目前二期项目正在顺利实施中。

乌兹巴耶夫说，除了比什凯克市政路网改造工程外，实际上，中国方面帮助比什凯克市进行道路改造的工作始于本世纪初，中方在2001年就曾帮助当地实施过一条市中心街道的重建工作。从那时起到现在，中方在比什凯克已经参与修建和重建了大约300公里道路和10多座桥梁。他高度赞扬中国在道路建设领域的先进技术和工程质量，十分钦佩中国技术人员的敬业精神。

他说，在项目实施过程中，中方企业还为当地提供了大量就业岗位，也让当地工人学到了很多先进的施工技术和经验。

在比什凯克，这些修葺一新的街道被当地一些人称为“中国路”，并且受到市民们的交口称赞。市民伊利亚告诉记者，与以前相比，道路变得更通畅了，宽敞平坦的人行道和道路新标识很大程度上提高了交通安全。他说：“非常感谢为我们改善城市面貌的中国企业和工程技术人员。最重要的是，项目还在不断推进中，未来的比什凯克将会更加美好。”

63岁的杂货铺老板肯哲别科娃说，她住的地方在郊外，那里的道路条件与市区相比差很多。“现在那里很多道路也开始维修了，我们很高兴，修复的道路必将为比什凯克城市发展注入新活力、造福更多人。”她说。

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