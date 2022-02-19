新华社北京2月18日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部18日说，俄将于19日在总统普京指挥下举行计划内战略威慑力量演习。乌克兰总统泽连斯基17日视察了乌东部地区军队。俄罗斯外长拉夫罗夫和美国国务卿布林肯计划于下周举行会晤。

俄罗斯国防部新闻处18日发布消息说，俄将于19日在普京总统的指挥下举行计划内战略威慑力量演习，演习期间将发射弹道导弹和巡航导弹。演习将涉及俄空天军、南部军区、战略导弹部队、北方舰队和黑海舰队等部队，旨在检查各军事指挥部门、作战编组、舰船机组以及导弹运载装置执行指定任务的准备情况，并检验俄战略核武器以及非核武器的可靠性。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫18日说，俄现在举行的一系列演习绝对透明，不应引发任何担忧。弹道导弹发射演习只是常规训练的一部分，演习前俄方会通过各种渠道通知各国。

乌总统泽连斯基17日到顿涅茨克州马里乌波尔海军基地视察，同日还视察了顿涅茨克州军事接触线乌军阵地，检查了近期西方援助的反坦克武器在前线部署情况。他在乌东部期间与欧洲理事会主席米歇尔通话，介绍当前乌安全局势，称目前乌克兰没有发现俄罗斯军队从边境地区撤出的证据。泽连斯基和米歇尔重申，将通过政治和外交努力扫除和平进程障碍，恢复乌东稳定。

美国国务院发言人内德·普赖斯17日表示，俄方提议俄外长拉夫罗夫与美国国务卿布林肯于下周晚些时候举行会晤，布林肯已接受这一时间安排。普赖斯说，美方认为会晤的前提应是“俄罗斯不再进一步入侵乌克兰”。拉夫罗夫18日在接受俄媒体采访时表示，与布林肯就安全保障问题举行新一轮会晤符合双方利益。

联合国安理会17日就乌克兰问题举行公开会，审议新明斯克协议执行问题。联合国负责政治事务的副秘书长罗斯玛丽·迪卡洛说，乌克兰国内和周边紧张局势达到2014年以来最高点。这一危机根源复杂且久远，解决有关问题必须充分利用现有的地区和其他机制框架，通过外交途径来进行。美国国务卿布林肯在会上称，俄罗斯正在为数日内入侵乌克兰做准备。俄罗斯副外长韦尔希宁表示，布林肯的讲话会使紧张局势升级，事实是俄罗斯军队是在俄境内调动，部分部队已在完成演习后返回驻地。

据俄总统网站消息，俄罗斯总统普京17日应约与日本首相岸田文雄通电话，介绍了与美国、北约就俄安全保障建议进行的互动，并讨论了乌克兰危机等问题。据媒体报道，岸田文雄在通话时表示，必须通过外交努力缓解紧张局势，不应使用武力。

近期，俄乌双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。（参与记者：李东旭、胡晓光、耿鹏宇、鲁金博、尚绪谦、邓仙来）

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