新华社北京2月18日电 美国一项研究显示，近一半美国国鸟白头海雕样本有慢性铅中毒迹象。

据美国《科学》杂志17日报道，美国非营利机构科学保护全球组织研究人员在2010年至2018年期间测量1210只白头海雕和金雕的铅水平，发现分布在美国38个州的46%白头海雕和47%金雕有慢性铅中毒迹象。

模型分析显示，铅中毒可导致白头海雕和金雕数量每年分别减少3.8%和0.8%。

据美联社报道，先前研究显示美国部分地区的白头海雕和金雕有铅中毒迹象，但这次研究显示这种情况遍及美国。

研究人员发现，这两种鸟在秋冬狩猎季节铅中毒情况更多，可能因为它们食用过被铅弹击中的动物尸体。

据美联社报道，野生动物保护部门鼓励使用不含铅的钢弹狩猎，但用铅弹猎杀禽类和大型猎物的做法仍然普遍。

白头海雕上世纪60年代曾濒临灭绝，部分原因是杀虫剂DDT被大范围使用，流入水道，污染鱼类，继而危害以鱼为食物之一的白头海雕。禁用DDT并采取其他保护措施后，白头海雕数量逐渐回升，如今野外生存数量超过30万只。

研究人员认为，铅污染除可能抑制白头海雕的数量增长，还可能减弱它们适应气候变化或传染病等潜在挑战的能力。（欧飒）

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