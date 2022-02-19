新华社北京2月18日电 题：美对华单边主义经贸政策伤人更伤己

新华社记者于佳欣、王亚宏

《纽约时报》日前刊登的诺贝尔经济学奖获得者保罗·克鲁格曼的文章指出，美国此前对中国采取的贸易政策是一次彻底的失败，不仅没有解决美国的贸易赤字问题，而且关税对美国造成的伤害更大。

美国商务部公布的最新数据显示，过去两年美国贸易逆差连续扩大至创纪录水平，对华贸易逆差占大头。一些媒体报道和分析文章称美国对华贸易政策“一败涂地”。

以关税制裁解决贸易赤字，为何事与愿违？如果用经济学理论去分析，就能发现美国一系列行为背后是典型的重商主义思维，这一理论宣扬国家要鼓励出口、限制进口，从而获得更多的财富积累。该理论一个鲜明特点在于认为国家之间的关系属于“零和”博弈，即一方获得更多财富必须建立在其他国家损失更多的基础上。

他国买了美国产品，美国就赢了，反之就输了——美国这种“零和游戏”思维背后的问题在于，只看到出口带来的真金白银，却忽略了进口让民众生活变更好的事实。“隐形”福祉带来的是看得见的好处。美国长期购买中国高性价比产品从而为每个家庭节省大量成本已成为不争的事实。特别是全球疫情暴发后，当包括美国在内的多国忙于抗疫、停工停产时，美国从中国进口的口罩、呼吸机、电脑、手机、玩具以及“宅经济”相关产品，为处于困难时期的美国民众雪中送炭。试问，若切断彼此贸易往来，或只为追求出口积累财富，美国民众何以获得这些实实在在的福利？

那些“美国损失更多”的声音并非没有道理。正如穆迪分析公司调查显示，美国对华加征关税的超90%都由美国企业和家庭承担。更重要的是，限制自华进口还带来更多负面效应，让美国失去大量就业岗位并导致通胀飙升。美国消费者价格指数和生产者价格指数双双大幅攀升，前者更是在1月份创下1982年以来最大增幅。美中关系全国委员会主席欧伦斯此前表示，美国已因关税失去30万个就业岗位，一个四口之家一年要为此多花2300美元。美中贸易全国委员会去年的一份报告分析，若华盛顿继续努力脱离中国市场，美国将可能面临未来五年内实际GDP损失1.6万亿美元，并导致2025年可能减少32万个工作岗位……

以错误思维作出的判断，只会导致错误的结果。事实证明，无论是削减贸易逆差，还是让制造业回归美国，美国采取的贸易政策都未能如愿。如果不反思自身，一味将问题归咎于其他国家，一意孤行地采取单边主义、保护主义、霸凌主义措施，结果只会让自己更受伤。从这个角度来看，美国叫嚣要寻找新战略、新手段来逼迫中国改变经贸行为，只会成为又一次一厢情愿，无助于解决任何问题。

相互尊重、平等协商、加强对话与合作，才是妥处分歧的正确姿态。采取理性务实的对华经贸政策，与中方相向而行，推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道，才能利己、利人、利全球，这笔账美国心里应该算清楚。

(责编：于洋、杨牧)