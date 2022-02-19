新华社北京2月18日电（记者于佳欣）商务部有关负责人18日表示，美国贸易代表办公室发布的《2021年中国加入世贸组织承诺报告》既缺乏法理依据，又缺乏事实根据，中方对此坚决反对。

商务部世贸司负责人指出，报告没有依据世贸组织规则客观评价中国履行世贸组织承诺情况，而是基于单边主义、贸易保护主义思维，无视中国在履行世贸组织承诺方面取得的巨大成绩，否认中国对多边贸易体制和世界经济作出的重要贡献。

负责人表示，中国加入世贸组织20多年来，全面履行世贸组织承诺，不断扩大市场开放，关税总水平由15.3%降至7.4%，开放的服务部门增至近120个；完善社会主义市场经济体制和法律体系，激发了市场和社会活力；提高经贸政策透明度，履行世贸组织通报义务；完善知识产权保护体系并加强执法力度，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度。世界各国分享了中国经济增长和改革开放的红利，中国的产品和服务惠及各国消费者。

负责人表示，从去年完成的第八次对华贸易政策审议来看，中国履约、合规、改革开放的良好形象得到了世贸组织成员的广泛认可和积极评价。联合国贸发会议负责人不久前表示，中国在过去20年中的繁荣使全世界受益，中国履行世贸组织承诺加强了以规则为基础的多边贸易体制。

负责人说，中国始终坚定支持多边贸易体制，践行真正的多边主义。20多年来，中方全面参与世贸组织谈判，推动达成《贸易便利化协定》《信息技术协定》扩围协议，推动完成服务贸易国内规制谈判，促进了全球贸易自由化便利化进程。中国提出世贸组织改革立场文件和建议文件，引领和参与投资便利化、电子商务、塑料污染防治等谈判和讨论，推动世贸组织规则与时俱进。中国出资设立“中国项目”，帮助6个最不发达国家加入世贸组织。

负责人表示，中方愿与各方一道，共同捍卫多边贸易体制的核心价值和基本原则，推动世贸组织第12届部长级会议取得具体成果。

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