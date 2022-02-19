新华社东京2月18日电（记者华义）国际原子能机构调查小组18日在日本东京举行线上记者会，介绍该小组对日本福岛第一核电站核污水排放计划的首次实地调查情况。

应日方邀请，国际原子能机构调查小组14日开始走访日本经济产业省以及东京电力公司等，15日、16日前往福岛第一核电站现场调查，至18日完成首次实地调查。调查小组一行包括来自中国和韩国等15个国家的15名专家。

国际原子能机构副总干事莉迪·埃夫拉德在记者会上说，国际原子能机构将在“经处理后”的核污水排放入海前、中、后提供全程支援，相关监测和审查将持续多年。

埃夫拉德说，国际原子能机构调查小组的任务主要分三部分，首先是安全评估，包括核污水处理过程及结果的安全评估；第二是与监管有关的活动；第三是独立进行样品采样。她说，国际原子能机构将抽样采集和分析储水罐和海洋环境中的水样，并与东京电力公司有关数据进行对比。

她表示，调查小组将在约两个月后发布一份关于本周工作的报告，其中将更详细地介绍所讨论的具体技术问题。国际原子能机构将在排放开始前发布一份带有结论的综合报告，排放中和排放后还将追加审查任务，并适时发布报告。

当有记者问及是否存在“排放入海”以外的选择，埃夫拉德说，这是日本政府决定的方案，国际原子能机构只是受日本政府邀请进行安全性审查，对于核能的安全性问题无权承认或反对。

2011年“3·11”大地震导致福岛第一核电站堆芯熔毁、放射性物质外泄，持续冷却堆芯的作业以及雨水、地下水流入反应堆设施产生了大量核污水，并在不断增加。目前福岛第一核电站内共储存约130万吨核污水。

日本政府2021年4月决定将福岛第一核电站的核污水经过滤并稀释后排放入海。运营福岛第一核电站的东京电力公司计划于2023年春季开始向太平洋排放核污水。此举在日本国内和周边国家引发担忧，福岛县渔业协会持续反对排放核污水入海，国际观察人士强烈呼吁日方在与周边国家充分协商的基础上慎重做出决策。

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