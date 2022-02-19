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外交部：北京冬奥会成功举行振奋人心

2022年02月19日05:00 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社北京2月18日电  （记者孙楠、伍岳）外交部发言人汪文斌18日在例行记者会上表示，面对依然肆虐的新冠肺炎疫情，北京冬奥会如期开幕并成功举行，振奋人心。中方将继续与各方携手努力，为促进奥林匹克事业发展和人类团结进步作出新的贡献。

　　有记者问：我们注意到，连日来，国际奥委会、多国代表团团长和运动员纷纷点赞北京冬奥会，表示冬奥会运行非常成功。发言人对此有何评论？

　　“我们高兴地看到，北京冬奥会自开赛以来，赛事组织等各项工作得到了国际奥委会官员、参赛代表团和运动员高度肯定和赞赏。”汪文斌说。

　　他介绍道，国际奥委会主席巴赫在新闻发布会上表示，北京冬奥会赛事可以说已经非常成功，运动员展现出了非常高的竞技水平，是奥林匹克精神的充分展示。巴赫还表示，运动员们非常开心，对场馆和奥运村以及相关的服务都感到非常满意。国际奥委会奥运会部执行主任杜比也表示，开赛以来，无论是从赛事组织、细节安排还是对运动员的协助支持来看，各个环节都十分成功。

　　汪文斌说，美国、英国等冬奥代表团负责人也表示，冬奥会非常精彩，各项场馆设施和赛事服务令人赞叹，运动员十分满意，享受在这里的比赛。多国运动员也纷纷开启点赞模式，并对防疫措施表示理解和遵守。

　　“面对依然肆虐的新冠肺炎疫情，北京冬奥会如期开幕并成功举行，振奋人心。”汪文斌说。

(责编：赵欣悦、白宇)

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