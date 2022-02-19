邹肖力

2月19日是中国与阿根廷建交50周年纪念日。半个世纪以来，中阿两国始终相互理解、相互支持。面对新冠肺炎疫情，两国同舟共济、守望相助，树立了新兴市场国家团结合作的典范。

这是相互尊重、深化互信的50年。两国高层交往频繁，双边关系发展顺利。2014年7月习近平主席对阿根廷进行国事访问期间，中阿宣布建立全面战略伙伴关系。两国都主张国家之间平等相待、和平共处、互不干涉内政。中国一贯支持阿根廷在马尔维纳斯群岛问题上完全行使主权的要求，阿根廷坚定奉行一个中国政策。两国都坚持多边主义，反对霸权主义和强权政治，在许多重大国际问题上有着相同或相近的立场观点，在联合国、二十国集团、中拉论坛等多边机制中保持良好沟通协作，维护国际关系基本准则和广大发展中国家共同利益，促进世界和平与发展。

这是扩大合作、互利共赢的50年。1972年中阿建交时，双边贸易额仅为603万美元，2021年增至178.3亿美元，增长近3000倍。中国已成为阿根廷第二大贸易伙伴和最大农产品出口市场，阿根廷红虾、肉类、大豆、葡萄酒等优质产品深受中国消费者喜爱。中国在阿根廷工程承包和累计投资均超过100亿美元，贝尔格拉诺货运铁路改造项目、高查瑞光伏电站、“基塞”水电站、深空探测站等一批重点项目，充分展示了中阿务实合作的丰硕成果和巨大潜力。

这是相知相亲、守望相助的50年。从阿根廷为新中国培养心血管外科医生，到中国向阿根廷提供大批防疫物资和新冠疫苗；从阿根廷工商界代表团在拉美国家中率先访华，到中阿结成26对友好省市；从博尔赫斯、马拉多纳、梅西等阿根廷文化体育名人为中国人民所熟知，到“汉语热”在阿根廷持续升温、“欢乐春节”成为布宜诺斯艾利斯市的盛大庆典……中阿两国人文交流蓬勃发展，传统友谊不断深化。

2月4日至6日，阿根廷总统费尔南德斯出席北京冬奥会开幕式并访华，习近平主席同他举行了亲切友好和富有成果的会晤。两国元首回顾中阿建交以来两国关系发展成就，高度评价中阿关系持续深入发展。双方发表关于深化中阿全面战略伙伴关系的联合声明，并签署共建“一带一路”谅解备忘录等一系列合作文件。

中阿关系发展历程有力证明：和平、发展、公平、正义、民主、自由是全人类共同价值；世界各国和各国人民是相互依存、休戚与共的命运共同体；团结合作、共克时艰是应对危机、战胜困难和挑战的唯一正道；广大新兴市场国家和发展中国家有权利、有能力、有信心掌握自己的前途命运，实现共同发展和振兴。

海内存知己，天涯若比邻。站在中阿关系新的历史起点上，在双方共同努力下，中阿全面战略伙伴关系必将更多更好地造福两国人民，推动平等、互利、创新、开放、惠民的新时代中拉关系不断发展，为构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

（作者为中国驻阿根廷大使）

《 人民日报 》（ 2022年02月19日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)