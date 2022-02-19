本报记者 姚明峰 颜 欢

今年是中国和阿根廷建交50周年。建交以来，两国经贸关系保持健康稳定发展。2021年，双边贸易额同比增长28.3%，达到178.3亿美元，中国继续保持阿根廷第二大贸易伙伴地位。

在中阿共同努力下，双方充分发挥互补优势，双向投资规模稳步扩大，数字经济、绿色发展等成为双边合作的新亮点。中阿高质量共建“一带一路”，持续提升经贸合作水平，将为增进两国人民福祉不断作出新贡献。

传统领域成果丰硕

广袤的潘帕斯草原孕育了优良的牧草，为阿根廷农业发展提供了优越的条件。2018年，阿根廷牛肉、红酒等“拳头产品”在首届进博会上亮相，受到中国消费者热捧。阿根廷—中国商会主席塞尔西奥·斯帕多尼说：“得益于中国不断扩大对外开放，更多阿根廷优质农产品正进入广阔的中国市场。”

50年来，中阿经贸合作关系日益深化。2014年，两国关系提升为全面战略伙伴关系，经贸往来更为紧密，经济优势互补更加显现，两国民众从中得到更多实惠。近5年来，中阿就签署了13份农产品贸易协议，阿根廷的樱桃、梨、苹果、蜂蜜和干果等农产品大量销往中国市场。在去年的第四届进博会上，阿根廷共有30多家企业参展，涉及生物技术、葡萄栽培、渔业产品、有机农产品等多个领域。

在阿根廷北部粮食产区，中企参与改造升级的贝尔格拉诺货运铁路串联起内陆省份和港口城市，货物运输效率显著提升，农产品物流成本大大缩减，带动了铁路沿线经济发展。“中国企业不仅带来了资金也带来了技术，让阿根廷农产品能以更低成本、更快速度运输出去，在国际市场的竞争优势进一步提升。”阿根廷布宜诺斯艾利斯大学阿根廷—中国研究中心研究员布斯特洛表示。

今年2月初，中阿签署共建“一带一路”谅解备忘录，为深化合作开创新机遇。“共建‘一带一路’助力阿根廷实现更快发展。”斯帕多尼认为，阿中双方正向全产业链合作迈进，这种合作不仅满足阿根廷提高产能和出口高附加值产品的需求，也能为中国市场提供新的供应选择。“作为全面战略伙伴，阿中两国在传统领域合作不断深化，将积极推动阿根廷经济复苏和发展，并将为促进拉中整体合作发挥引领作用。”

共绘绿色发展画卷

在阿根廷南部巴塔哥尼亚高原深处，一排排百米高的白色风车随风转动。

去年6月，阿根廷罗马布兰卡六期风电场项目克服疫情影响完成建设，成功获得阿根廷国家电力批发商管理公司批准，进入20年的商业运行期。在建设和运维期间，中方团队积极实行本地化管理，累计提供就业岗位1500多个。

为改善能源结构，阿根廷政府提出到2025年可再生能源发电占比达20%的目标。近10年来，拥有丰富技术和生产经验的中国新能源企业与阿方积极开展合作：冰川下的“基塞”水电站建成后，年均发电量49.5亿千瓦时，可满足150万户家庭用电；安第斯高原地区的高查瑞300兆瓦光伏电站项目，将改变该地区长期从外省购电的历史；莫雷诺冰川下的孔拉水电站，承载着当地人的“百年梦想”，并为当地生态旅游业发展创造巨大机遇……中阿清洁能源合作不断取得新成果，助力当地解决电力短缺、实现能源转型、增进民生福祉。

新春伊始，“华龙一号”阿根廷核电项目总包合同正式签订。“核电站将为阿根廷带来清洁、可靠、可持续的能源，是阿中核能合作的重要里程碑。”布宜诺斯艾利斯省省长基西洛夫认为，阿中双方积极开展绿色合作，坚持可持续发展，共同应对气候变化，是打造人类命运共同体的务实举措。

“中阿核电、水电、光伏发电等能源项目合作具有良好示范性。”中国社会科学院拉丁美洲研究所阿根廷研究中心执行主任郭存海表示，中阿两国加强绿色对话、携手应对气候变化已成为两国合作新亮点。

携手奔赴“星辰大海”

2022年是中阿友好合作年。不久前，中阿签署了绿色发展、数字经济、航天、北斗导航、科技创新等领域合作文件。两国以建交50周年为契机，着眼疫情后复苏和高质量、可持续发展，制定落实各层级、各领域交流合作计划，推动两国全面战略伙伴关系持续走深走实。

此前，中国和阿根廷已5次签署货币互换协议，人民币成为阿根廷重要外汇储备。这一举措有力促进双边金融合作，为两国贸易往来提供重要金融支持。今年，中阿重申将继续密切本币互换合作，鼓励双方在贸易和投资中更多使用本币结算。

数字化合作为中阿互利共赢注入新动力。“中国经济发展对世界经济增长至关重要，中国庞大的中等收入群体和蓬勃发展的数字经济为阿根廷企业带来更多机遇。”去年，阿根廷驻华大使牛望道出席第五届全球跨境电子商务大会时表示，电子商务已成为现代生活中高效、便利的消费模式，广受民众喜爱，中国数字经济发展在全球处于领先地位，阿根廷期待在相关领域加强与中国的合作。

郭存海认为，目前，阿根廷等拉美国家在数字基础设施方面还有所欠缺，对电力、网络、卫星导航等方面存在较大需求，这对中阿两国新基建合作提出了新要求。“数字经济或将成为中阿科技和绿色合作领域的一个有效融合点。”

中阿还将合作的目光投向“星辰大海”：2020年，阿根廷总统费尔南德斯批准阿中空间活动领域合作框架协议生效；阿根廷国旗首次搭乘中国航天器遨游太空，长征五号印上了阿根廷国家空间活动委员会的标志；中阿关于建立联合科学技术中心的合作协议稳步落地；中阿40米射电望远镜项目即将建成并投入使用……

面向未来，中阿友好合作正朝着宽领域、高质量、可持续发展方向加速迈进，将创新成果更多转化为现实生产力，让中阿科技合作成果助力两国经济社会发展，服务人类解决重大全球性问题。

阿根廷外交部负责双多边经济谈判的副国秘卡罗拉·贝阿特里斯·拉蒙表示，阿方将努力继续巩固和深化阿中关系，加强双方在国际和地区事务中的沟通协调，推动双边经贸合作朝着全面、深入、平衡、持续、共赢方向发展。

《 人民日报 》（ 2022年02月19日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)