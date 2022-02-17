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牢记重托，中国赴刚果（金）维和官兵元宵节奔赴任务一线

2022年02月17日18:39 | 来源：人民网-国际频道
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图为中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队正在登机。中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队供图
图为中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队正在登机。中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队供图

人民网约翰内斯堡2月17日电 （记者闫韫明）当地时间2月15日，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队12名官兵顺利到达米尼布维任务区执行新一项施工任务。

据了解，米尼布维任务区距离该维和分队主营区车程235公里。这支12人的分遣队，在卡乌姆机场搭乘直升机出发，经过2个多小时的飞行，顺利到达米尼布维任务区。接下来，他们将执行营区修缮、房屋构建、掩体构筑等工程保障任务。

米尼布维任务区地处高原山地和草原结合地带，常年局势动荡，匪患不断，丙炔有活跃的反政府武装盘踞于此，为维和官兵按时完成施工任务带来较大压力。

为了确保部署任务顺利完成，该维和分队充分预判可能出现的突发情况，制定详细的应急预案。

“有我们在的地方就有五星红旗，我们将以中国标准、中国速度、中国质量，让更多人认识中国、了解中国！”米尼布维分遣队带队干部王君介绍说，他们将牢记重托、不辱使命，坚决完成各项维和任务，在维和战场书写中国蓝盔的忠诚与奉献，为祖国争光，为军旗添彩。

“为和平而来，虽然这个元宵节远离祖国和亲人，但能够在这个特殊的日子远赴分遣点执行维和任务，是我人生中最骄傲的经历，我觉得无比光荣和自豪。”中士杨培杰说，在这万家团圆的节日，虽然不能回家团圆，但能在异国他乡为和平值守、为刚果（金）当地群众做贡献，这种付出是非常有意义的。

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(责编：徐祥丽、吴成良)

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