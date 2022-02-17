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巴基斯坦维和部队专程到访我国第25批赴刚果（金）维和医疗分队

2022年02月17日18:30 | 来源：人民网-国际频道
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图为联刚团南部战区司令贾瓦德准将（巴基斯坦籍）会见我维和医疗分队指挥员。李晓龙摄
图为联刚团南部战区司令贾瓦德准将（巴基斯坦籍）会见我维和医疗分队指挥员。李晓龙摄

人民网约翰内斯堡2月17日电 （记者闫韫明）当地时间2月16日，联刚团巴基斯坦维和部队快反营指挥官阿瓦伊斯·汗少校一行专程到访我第25批赴刚果（金）维和医疗分队，对分队在任务期间给予他们优质的医疗服务保障表示衷心感谢，对中巴真挚友谊和深厚感情表示由衷敬意。

据了解，联刚团巴基斯坦快反营自去年2月份部署到任务区以来，常态开展巡逻警戒任务，为联合国人员和驻在国地区局势稳定提供了全方位安全保障。任务期间，由于新冠疫情肆虐，加之当地气候炎热潮湿，环境条件差，容易滋生蚊虫细菌，传染病流行风险非常大。因为发热、乏力、胸痛、呕吐、腹泻等症状，巴基斯坦快反营多名官兵先后来到中国二级医院就诊。治疗期间，医疗分队多次会诊，制定详细诊疗计划，医护人员昼夜守候，监测生命体征，及时准确实施各项医嘱，细心耐心进行沟通交流，提供身心并护的就诊体验。目前患者均顺利康复出院，对我维和医疗分队给予非常高的评价。

在即将完成维和任务之际，快反营指挥官阿瓦伊斯·汗少校一行专程来到我维和医疗分队，代表快反营全体官兵向我维和医疗分队表示衷心感谢。阿瓦伊斯·汗少校表示：“中国二级医院是一个非常优秀的群体，所有的医护人员都非常值得尊敬，衷心感谢你们，向你们致以最高敬意。我将把中巴友谊带回国内，做中国人民永远的好朋友。中巴友谊万岁！”

维和医疗分队护士叶丽娟说：“为联合国维和人员的生命健康保驾护航，是我们维和医疗分队的光荣使命。我们也将继续坚守好维和战位，踔厉奋发，笃行不怠，用精湛技术和暖心服务展示‘中国名片’，做和平友谊的践行者和传播者。”

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(责编：徐祥丽、吴成良)

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