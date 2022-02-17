人民网里约热内卢2月16日电 （记者吴杰）日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。2月，浙江演艺集团民乐电影《浙里有乐》闪耀哥伦比亚“欢乐春节”中国文化月，使当地的中国年味更加浓郁、靓丽。

虎年“欢乐春节”中国文化月由中国驻哥伦比亚使馆与哥伦比亚文化部、波哥大市政府、国家电视台、胡里奥·马里奥·圣多明戈大剧院、波哥大电视台、波哥大市图书馆、孔子学院、哥中友好协会、汉语桥俱乐部波哥大站等单位共同举办。《浙里有乐》作为重头戏，于2月1日至28日亮相中国驻哥伦比亚大使馆“脸书”平台和麦德林孔子学院“欢乐春节”文化周，为当地观众带来富含中国情怀、充满浓浓年味的音乐会。

《浙里有乐》民乐电影由浙江演艺集团浙江歌舞剧院民乐团演出。该作品以浙江传统民乐与江南丝竹雅乐为基础，注重“诗”与“乐”的融合，加入钱王射潮、竹林七贤等民间传说故事，演绎了一台极具浙江地域特色的民族管弦音乐会。其中，鼓乐《钱王射潮》以多人击鼓、鼓乐齐鸣展现钱江潮涌与当代浙江儿女勇立潮头的时代风貌；乐曲《竹林七贤》中，古琴与二胡、琵琶、笛箫等乐器的碰撞与融合彰显出东方文化的风采；吹打乐《海唤天》中，唢呐与民族乐队将民族风韵、现代技巧和时代气派有机结合，为粗犷奔放的唢呐开辟了细腻婉约的新风格；而古筝《清河水歌》则表现了人在舞、水在歌的江南婉约美丽画卷。整部作品让人感受到浙江山水的诗情和画意，感受中国礼乐的至善与大美。

约翰·吉门内斯全家都从事哥中贸易，多次前往浙江义乌等地会友进货，他说“民乐电影，有声有色，仿佛把我又带回了魂牵梦绕的江南水乡，看见了浙江的青山绿水，忆起了那里的饺子、汤圆和无数中国朋友。”

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